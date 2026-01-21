Por qué la ley de estado santuario en California queda en segundo plano dentro del perímetro del Super Bowl LX

Los extranjeros que quieran asistir al Super Bowl LX deben tener en cuenta las condiciones que tiene el evento. Aunque California aplica políticas de estado santuario, estas normas no impiden la actuación de agencias federales. Además, hay que considerar que la final de la NFL tiene una clasificación de Special Event Assessment Rating (SEAR).

Qué es un evento SEAR y por qué los migrantes pueden estar en riesgo en el Super Bowl 2026

Mientras todavía restan por definirse los equipos participantes, ya se sabe que el evento se llevará a cabo el 8 de febrero en Santa Clara, California. En ese contexto, muchos fanáticos ya comenzaron a planear la logística para asistir al encuentro que definirá al campeón de la National Football League.

Migrantes que concurran al Super Bowl 2026 en California pueden estar en riesgo @LevisStadium - @levisstadium

Sin embargo, el hecho de que sea un evento SEAR implica un mayor nivel de participación federal en seguridad, lo que puede incrementar también el riesgo para migrantes que asistan al encuentro.

La Oficina de Coordinación de Operaciones (OPS, por sus siglas en inglés) se encarga de hacer una evaluación de riesgo según las condiciones del evento, de acuerdo con un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En el caso del Super Bowl, se considera como un evento con importancia nacional e internacional. Eso significa que una considerable cantidad de agentes federales estará en el perímetro del estadio.

Sin importar las leyes de California, ellos responden a la administración federal y las normas estadounidenses. Por ese motivo, podrían producirse detenciones si consideran que ciertos extranjeros son sospechosos de algún delito.

El ICE es una de las agencias federales que suele participar en los operativos SEAR ICE

El operativo para el Super Bowl suele incluir desde agentes del Servicio Secreto hasta oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según el sitio web del ICE, los agentes en estos eventos suelen encargarse de:

Detectar y desbaratar operaciones terroristas y casos de trata de personas y explotación infantil.

y casos de trata de personas y explotación infantil. Garantizar la ciberseguridad de la infraestructura crítica que sea necesaria para el funcionamiento del evento.

que sea necesaria para el funcionamiento del evento. Hacer cumplir las leyes contra la venta de productos falsificados .

. Brindar apoyo operativo a través del despliegue de agentes especiales, analistas y equipos de respuesta.

La amenaza de la administración Trump sobre el Super Bowl LX que preocupa a migrantes

Sumado a la presencia de agentes federales en las inmediaciones, unas declaraciones públicas de Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, de hace algunos meses pueden representar preocupación para extranjeros.

Corey Lewandowski amenazó sobre detenciones del ICE en las inmediaciones del estadio del Super Bowl Archivo

En el marco del show de medio tiempo de Bad Bunny y la expectativa de que muchos latinos estén presentes, le preguntaron, durante una charla con The Benny Show, si habría arrestos del ICE.

La respuesta fue contundente: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar“.

Cuáles son los niveles SEAR para los eventos en EE.UU.

De acuerdo con la evaluación de riesgo de la OPS, los eventos obtienen distintos niveles SEAR. El rango definirá cuál es el grado de participación que deben tener las fuerzas federales. Estos son: