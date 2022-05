Cucarachas y olor a moho: la pesadilla que viven algunas familias en sus departamentos de Los Angeles

Los dueños no quieren fumigar y han vivido entre cucarachas y moho por años, esta una realidad a la que se enfrentan varias familias en el condado de Los Ángeles y, por eso, ahora se unieron para pedir derechos permanentes para los inquilinos de la región a través de la coalición Keep LA Housed. Los activistas tienen miedo ante el panorama en el que el mundo empieza a levantar las restricciones impuestas por el Covid, no quieren volver a cómo estaban antes, donde enfrentaban desalojos cada año. Luchan por que se adopten protecciones a través de una de Declaración de Derechos del Inquilino en todo el condado.

Su pelea no es injusta, ya que quieren que se estabilice el precio del alquiler, protecciones contra el acoso por pago y eliminación de algunas barreras discriminatorias al acceso a la vivienda.

En testimonios para Los Ángeles Times, algunos afectados relataron el incesante acoso que han recibido por parte de algunos propietarios, que los habrían amenazado o condicionado con servicios públicos, condenándolos a la insalubridad y a vivir en condiciones deplorables, entre moho y cucarachas.

Los niños se despertarían con cucarachas en algunos departamentos de LA Unsplash

En ese tono, Lourdes Villegas, declaró al medio citado que ha vivido sin agua caliente durante años y que la infestación de cucarachas tiene más de nueve, porque el dueño no quiere fumigar. Para ellos, la rutina es angustiante y además se exponen a múltiples enfermedades. Los niños tienen que despertarse temprano para alejar a las cucarachas en su cabeza y el olor a moho es insoportable. Villegas destacó que el dueño trata de sacarlos por la fuerza.

Hispanos batallan para encontrar casa en Los Ángeles

En la petición, destacan los hispanos o latinos que viven en Estados Unidos y que, además de las barreras económicas, se enfrentan a una muy grande: el lenguaje, que muchas veces no les permite comunicarse con los caseros, a menos que haya una emergencia. Los querellantes aseguran que el Departamento de Salud del condado nunca se ha hecho responsable de estos dueños.

Los inquilinos piden protección para no ser desalojados y no vivir en condiciones deplorables Unsplash

El compartir las problemáticas llevó a estas familias a unirse por su causa y a exigir que derechos transparentes para los inquilinos. Maribel Mireles, inquilina que se organiza con sus vecinos en la 64th St Resistance, relató al medio citado que se unen desde 2019, motivados también por los avisos de desalojo que empezaron a recibir sin razón aparente.

Tener vivienda no es fácil

Y es que para este sector es más difícil conseguir vivienda, debido a que en ocasiones no tienen papeles ni cómo comprobar que pueden pagarla, por lo que este proceso puede durar meses, dejándolos a la deriva si llegan a sufrir un desalojo.

Los activistas piden que se apoye formalmente a todas las ciudades del condado de LA, para que se adopte un conjunto básico y universal de protecciones para inquilinos, incluidos en la Declaración de Derechos de los Inquilinos de Los Ángeles.

La moratoria de desalojo, que se aprobó en enero por la junta, permite que los residentes con menos recursos obtengan otro año de protección. Sin embargo, la fecha límite para autocertificarse como afectados económicamente por la emergencia del Covid se acerca a fin de mes. Aquellos que puedan demostrar que no pudieron pagar su renta debido a la pandemia, estarían protegidos hasta junio del siguiente año.