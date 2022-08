Cuenta regresiva para el lanzamiento inaugural de Artemis: “Hay mucho que no conocemos de la Luna”

WASHINGTON.- Artemis, el nuevo programa espacial de la NASA, que tendrá este lunes su despegue inaugural, llevará al hombre de regreso a la Luna y viajar luego a Marte. “Ya lo hicimos con el programa Apolo, pero en ese momento el objetivo era solo llegar, y ahora no queremos solo llegar, sino queremos llegar y quedarnos, vivir, hacer experimentos”, dice Carlos García Galán, un ingeniero español que trabaja hace 16 años para la agencia espacial norteamericano y está involucrado en las nuevas misiones. “Hay mucho que no conocemos de la Luna”, completa.

García Galán, jefe de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo de la nave Orion, la cápsula que llevará astronautas a la Luna, brinda una entrevista a LA NACION desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, poco antes del despegue de Artemis I. No había nacido cuando Estados Unidos llegó a la Luna con las misiones Apolo, pero esas misiones lo inspiraron a convertirse en ingeniero. “Y eso es uno de los aspectos más importantes de lo que hacemos, inspirar a esas generaciones de nuevos ingenieros o científicos para que sigan ellos con la exploración para la humanidad”, afirma.

–¿Cuál es la importancia de este nuevo programa?

–Es importante porque vamos a empezar una nueva era de exploración espacial en el espacio profundo, y está directamente relacionada con nuestro principal objetivo que es en el futuro llegar a Marte. El programa Artemis son varias misiones que nos van a permitir desarrollar las tecnologías y adquirir los conocimientos científicos que necesitamos para hacer eso. Y después de muchos estudios, hemos decidido que ir a la Luna, volver a la Luna para estar allí durante bastante tiempo es lo que nos va a permitir conseguir eso.

–¿Qué esperan aprender de las nuevas misiones?

–Primero, desarrollar las tecnologías para poder llegar allí. Por supuesto ya lo hicimos con el programa Apolo, pero en ese momento el objetivo era solo llegar, y ahora no queremos solo llegar, sino queremos llegar y quedarnos, vivir, hacer experimentos. Entonces necesitamos desarrollar las tecnologías para tener sistemas que sean seguros y que tengan las capacidades para hacer esos experimentos científicos. Después, hay mucho que no conocemos de la Luna, desde materiales hasta cómo se adapta el ser humano en el espacio profundo de la superficie lunar. Vamos a hacer muchos experimentos relacionados con eso. Y una vez que vayamos a la siguiente fase que es establecer una presencia permanente en la superficie, empezaremos a hacer cosas como empezar a extraer los materiales en la superficie lunar, incluso agua, para poder hacer cosas como combustible, que cuando vayamos a Marte va a ser muy importante para poder volver porque en Marte no hay nadie que nos va a ayudar para hacer el lanzamiento de regreso a la Tierra. Eso lo podemos hacer ahora en la Luna, en eso nos vamos a enfocar.

–¿Qué ha cambiado respecto del programa Apolo?

–Tecnológicamente, hay unas diferencias muy grandes, desde los objetivos que queremos cumplir hasta la tecnología que estamos priorizando. Apolo podían quedarse en la superficie lunar y en ciertas zonas de la superficie lunar, donde podían llegar las naves y salir y volver a la Tierra. La primera diferencia es que en Artemis, por ejemplo, queremos tener acceso a todos los sitios de la superficie lunar. De hecho, la primera misión va a ser en el polo lunar, donde sabemos que hay muchas cosas que queremos estudiar y también potencialmente hay agua. Queremos tener acceso a todas las partes, y un acceso cuando lo necesitemos, orbitar la Luna y poder ir a la Luna y quedarnos allí cuando queramos. Eso es lo que vamos a necesitar cuando vayamos a Marte, y queremos desarrollarlo ahora. En cuestión tecnológica, por supuesto todos los componentes de los sistemas van a tener las últimas tecnologías, desde computadoras hasta materiales. Y también hay muchas diferencias geopolíticas. Artemis lo vamos a hacer no solo Estados Unidos y la NASA, sino en colaboración con muchas agencias espaciales y muchos países. Estamos firmando acuerdos con las agencias espaciales europeas, japonesa, canadiense, australiana. Todo el mundo quiere participar, y va a ser muy importante no solo en lo que hagamos allí, sino en las relaciones geopolíticas, y en esta época es muy importante.

–La logística es notablemente parecida a la de las misiones Apolo, ¿a qué se debe?

–Eso, primero, habla del avance impresionante que consiguió Apolo cuando no se había hecho nunca, que lo hicieron en una especie de arquitectura que prácticamente la estamos copiando ahora. Eso habla mucho de lo que hicieron ellos. Pero también hay diferencias significativas. Por ejemplo, nosotros cuando vayamos a la Luna lo haremos en dos partes, Orion va a llevar la tripulación a la órbita de la Luna, pero allí nos acoplaremos con una nave que ya estará en la órbita de la Luna. La primera misión será con el Starship. Pero misiones más tardes serán acoplándonos al Gateway donde hay una tripulación que estará ahí quedándose, y desde Gateway, que estará orbitando la Luna, bajarán a la superficie lunar. Eso es bastante diferente a lo que hicieron con Apolo. Sí, hay muchas cosas que las hemos hecho igual porque la primera vez que lo desarrollaron lo hicieron increíble. Pero después de muchos estudios y viendo la tecnología que hay y las compañías que tienen esa tecnología hemos decidido hacer varias cosas diferentes. Por ejemplo, el Starship, y la estación espacial Gateway. Y después vamos a hacer colaboración con empresas comerciales para mantener la logística en la Luna. Las misiones Apolo iban y venían. Una nave iba, y la misma nave venía. En Artemis, va a haber presencia en la órbita de la Luna. Vamos a ir allí, y también habrá una logística que tiene que proveer combustible, aire, comida y todo. Vamos a hacer pactos comerciales con compañías para comprar sus servicios, que lleven estos materiales, como en la estación espacial internacional. Esto también es diferente.

–¿Qué lo lleva a pensar que este nuevo capítulo no quedará trunco como Apolo?

–Hay bastantes diferencias a lo que ocurrió en aquella época. Todo el enfoque se centró en llegar a la Luna porque estaba la carrera espacial con la Unión Soviética. Y aparte de eso, el programa Apolo costó muchísimo más dinero del que cuesta ahora Artemis. En ese momento tenía bastantes puntos de porcentaje del presupuesto del país, ahora estamos menos de un punto en general del presupuesto de la NASA. Estamos en otra escala. Y también en aquella época era lo primero que habíamos hecho. Fuimos al espacio para aprender lo mínimo, y fuimos a la Luna. Había mucho que aprender de cómo vivir en la órbita de la Tierra, cómo llegar en una manera que era mucho más barata, que no se llevase el diez o el cinco por ciento del presupuesto del país. Ahora estamos en una cuestión totalmente diferente. Hemos aprendido cómo vivir en la órbita baja de la Tierra, cerca de la Tierra. Y ahora queremos dar el paso a la exploración del espacio profundo. Yo creo que los objetivos de la Luna además ahora mismo tenemos bastante soporte de todos los aspectos político y de otros países. Es un momento diferente, pero tenemos que seguir estudiando maneras de hacerlo todo menos costoso, y hacer acuerdos con compañías comerciales para que podamos mantener esto.

–¿Cómo viven esta nueva era en la NASA?

–La expectativa es increíble. Yo no estaba vivo durante el programa Apolo, pero vi los videos, las historias de lo que hicieron, y eso me inspiró a ser ingeniero y a querer trabajar en la exploración espacial. Después de muchos años haciendo cosas muy importantes cerca de la Tierra, lo que estamos haciendo ahora es totalmente nuevo, y la exploración que se está generando es increíble. Y eso es uno de los aspectos más importantes de lo que hacemos, inspirar a esas generaciones de nuevos ingenieros o científicos para que sigan ellos con la exploración para la humanidad.