Cuesta menos de US$37 mil y tiene dos pisos: la increíble casa prefabricada que se consigue en Amazon

Las casas prefabricadas se convirtieron en una alternativa popular en EE.UU. frente a los precios altos de los hogares tradicionales. En Amazon existe una opción que incluso cuenta con dos pisos y cuesta menos de US$37 mil.

Así se ve la casa prefabricada de dos pisos que se vende en Amazon

La marca Barn Estate Group puso a la venta en Amazon una casa prefabricada que cuesta US$36.700 y que cuenta con dos pisos. De acuerdo con la empresa de servicios financieros Bankrate, el precio promedio de una casa estándar en Estados Unidos en 2025 es de US$398,400. Ese valor es 10 veces mayor que el de esta opción disponible en Amazon.

Por dentro, la casa de Barn Estate Group luce un diseño abierto (Amazon/Barn Estate Group)

Las dimensiones de este inmueble son las siguientes:

Alto: 110 pulgadas (279 centímetros)

110 pulgadas (279 centímetros) Ancho: 236 pulgadas (599 centímetros)

236 pulgadas (599 centímetros) Profundidad: 315 pulgadas (800 centímetros)

La vivienda prefabricada de Barn Estate Group posee dos dormitorios, un baño completamente equipado, una cocina con gabinetes instalados y una sala de estar.

De acuerdo con los planos de la casa, la sala, la cocina y el baño se encuentran en la primera planta. En la segunda, se ubican las dos habitaciones y cada una de ellas cuenta con un pequeño balcón.

El primer piso luce un diseño abierto, por lo que la sala de estar y la cocina están unidas. Para la apariencia exterior de esta casa solo se ofrece la combinación de colores en café y negro.

Según la descripción del producto, el inmueble está fabricado con acero inoxidable, lo cual asegura la durabilidad de su estructura y lo vuelve a prueba de agua.

El vendedor aseguró que la construcción de la casa es sencilla y, a diferencia de los hogares tradicionales, las familias podrán mudarse en cuanto finalice el proceso de armado. Por lo general, el envío toma entre cuatro y cinco semanas.

Cuánto cuestan otras casas prefabricadas de dos pisos en Amazon

En Amazon es posible encontrar varias opciones de casas prefabricadas que cuentan con dos pisos y cuestan una fracción del precio de una vivienda tradicional. Las cantidades suelen ir de los US$30 mil a los US$50 mil, como se aprecia en el sitio de ventas.

Las casas de dos pisos disponibles en Amazon cuentan con distintos diseños exteriores (Amazon)

La opción más accesible que cuenta con estas características se vende en US$19.999 y se puede utilizar como vivienda u oficina, ya que se puede personalizar la ubicación de las habitaciones en su interior.

La casa con dos pisos más costosa (y disponible en este momento) en Amazon vale US$49.999. Está compuesta por dos contenedores rectangulares para facilitar el proceso de armado.

Esta propiedad no tiene una cantidad definida de habitaciones y baños porque los clientes la pueden diseñar por completo según su gusto personal.

Recomendaciones antes de comprar una casa prefabricada

Si bien las casas prefabricadas son más accesibles que las tradicionales, comprar una vivienda como estas también requiere de un proceso de selección que necesita considerar varios factores.

Se recomienda comparar varios tipos de casas prefabricadas antes de comprar una, para asegurarse de que cumplirá con las necesidades de quienes vivirán en ella (Unsplash/Vitaly Gariev)

Capsule Castle, una empresa que fabrica ese tipo de hogares, recomendó tomar en cuenta los siguientes puntos antes de realizar una compra:

Materiales : cada uno de ellos tendrá diferentes cualidades de resistencia, aislamiento y mantenimiento.

: cada uno de ellos tendrá de resistencia, aislamiento y mantenimiento. Tiempo de instalación : puede tomar desde semanas hasta meses , en especial si se considera la preparación del terreno.

: puede tomar desde , en especial si se considera la preparación del terreno. Clima : la casa y sus materiales deben adaptarse a la temperatura y condiciones meteorológicas del lugar donde será instalada.

: la casa y sus materiales deben adaptarse a la del lugar donde será instalada. Diseño : la distribución interior de la vivienda debe adecuarse a la rutina diaria del comprador.

: la distribución interior de la vivienda debe adecuarse a la del comprador. Garantías: algunas marcas ofrecen asistencia durante y después de la construcción, así como garantías estructurales.

Por su parte, la compañía Modular Home destacó que antes de adquirir cualquier casa prefabricada es esencial investigar las leyes del lugar donde será colocada.

Este paso es importante porque algunas regiones pueden tener restricciones sobre el tamaño, la estructura y los materiales permitidos para realizar una construcción.