En Florida: cómo son y cuánto cuestan las casas prefabricadas de tres dormitorios que ofrecen en Pensacola

Pensacola, en Florida, se convirtió en uno de los destinos más populares para quienes buscan comprar una casa prefabricada. En esta ciudad se ofrecen viviendas de tres dormitorios a precios asequibles y que son una alternativa moderna y funcional para familias, jubilados o quienes buscan acceder al techo propio.

Prefabricadas de tres dormitorios en Pensacola: cómo son y cuánto cuestan

Uno de los modelos más solicitados corresponde a las unidades de 111 metros cuadrados que incluyen tres habitaciones, dos baños completos, cocina equipada con electrodomésticos nuevos y aberturas de primera calidad.

Según Bayshore Home Sales -la firma que comercializa estas prefabricadas en Pensacola-, cada vivienda cuenta con un diseño pensado para maximizar los espacios y ofrecer comodidad a sus habitantes.

Una prefabricada de tres dormitorios y dos baños nueva cuesta US$76.400 Web: bayshorehomesales

Los planos incluyen un dormitorio principal con baño privado, otros dos cuartos secundarios y una sala central conectada con la cocina. Los pisos con vetas de madera y los gabinetes a medida completan la propuesta de interiores modernos, que buscan asemejarse a las casas tradicionales, pero con un precio más competitivo.

El valor de estas propiedades parte de US$47.000 (para una unidad usada del año 2020) a US$76.400 para prefabricadas nuevas 2025, con opciones de pago que se ajustan a distintos presupuestos familiares. Según destaca la compañía, el objetivo es acercar el acceso a la vivienda propia a quienes antes no tenían esa posibilidad.

El proceso de compra contempla asesoría directa en las oficinas de ventas dentro de las comunidades. Además, existe la posibilidad de recorrer las casas a través de tours virtuales, una modalidad que facilita la decisión para compradores que todavía no residen en Florida.

La sala resulta cómoda y funcional: una opción económica Web: bayshorehomesales

Casas prefabricadas: eficiencia energética y construcción sustentable

Las viviendas prefabricadas ofrecidas en esta firma forman parte de la línea RHP Signature Homes. Están diseñadas con materiales que reducen el consumo de recursos y con sistemas de climatización que funcionan entre un 20% y un 30% más eficientemente que una casa estándar.

De acuerdo con Bayshore, el objetivo es combinar precios accesibles con tecnologías que disminuyen los costos de energía a lo largo del año.

Una de las viviendas usadas en venta Web: bayshorehomesales

Comunidades con múltiples servicios

Más allá de la vivienda en sí, una de las características más atractivas de estas casas prefabricadas es la vida comunitaria que ofrecen. Los residentes pueden acceder a gran cantidad de servicios en las diferentes comunidades para casas prefabricadas de Pensacola.

Una de las más populares es Timberlake, que entre sus servicios ofrece:

Piscina y cancha de voleibol

Gimnasio equipado

Biblioteca y casa club

Espacios para fiestas y eventos comunitarios

Patio de juegos para niños

Estacionamiento y buzones cubiertos

Calles iluminadas y mantenimiento permanente

Oficina de gestión en el lugar

Así es la comunidad de Timberlake, en Pensacola Web: bayshorehomesales.

También se trata de una comunidad pet friendly, lo que permite que las familias se muden con sus mascotas.

Este complejo se encuentra a solo siete millas (11 kilómetros) del centro de Pensacola, lo que permite a los residentes estar cerca de zonas turísticas como Pensacola Beach, Seville Square y el Museo de Historia de Pensacola. Además, la zona cuenta con transporte público y acceso rápido a restaurantes, comercios y centros comerciales como Walmart, The Home Depot, Kohl’s y Cordova Mall.

La ubicación dentro de un distrito escolar calificado como excelente también convierte a estas viviendas en una opción atractiva para familias con hijos en edad escolar.