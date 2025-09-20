Así es la casa prefabricada con dos dormitorios que se vende en Amazon por menos de US$10.000 en EE.UU.

Hace unos años, la idea de comprar un hogar en Amazon podría haber sonado descabellada, pero ahora es una realidad. No solo la plataforma tiene en venta casas prefabricadas, sino que algunas de ellas cuentan con múltiples habitaciones y cuestan menos de US$10.000, un precio que es apenas una fracción de lo que vale una vivienda tradicional.

Así es la casa prefabricada con dos dormitorios que vende Amazon

En el catálogo de casas prefabricadas de Amazon, una opción atractiva para quienes cuentan con un presupuesto reducido es la que ofrece el fabricante Weipp, que, de acuerdo con el sitio, es originario de China.

Así se ve desde arriba la distribución estándar de la casa prefabricada (Amazon/Weipp)

Este inmueble tiene un precio de US$9983,99 y cuenta con dos habitaciones y un baño completo. El diseño de la vivienda es al estilo de un loft, por lo que la sala de estar y la cocina se encuentran unidas. Weipp señaló que de esta forma se maximiza el espacio.

Las medidas del lugar son las siguientes:

Ancho: 120 pulgadas (tres metros)

120 pulgadas (tres metros) Alto: 110 pulgadas (2,9 metros)

110 pulgadas (2,9 metros) Profundidad: 480 pulgadas (12,2 metros)

De acuerdo con The Global Property Guide (un sitio especializado en estadísticas de bienes raíces), la renta promedio de un departamento de dos habitaciones en Los Ángeles, California es de US$2925 al mes. Esto quiere decir que 3,4 meses de renta en la ciudad californiana equivaldrían a comprar una casa prefabricada como esta.

En la descripción del producto, el vendedor de Amazon explicó que el precio base puede variar según las necesidades de los clientes, porque la vivienda puede personalizarse a gusto del comprador.

Por ello, el fabricante proporcionó un número de WhatsApp para consultar qué detalles pueden modificarse y cuáles son los diferentes estilos para el exterior e interior del lugar.

De qué está hecha la casa y cómo se instala

En el listado de Amazon, Weipp señaló que la estructura de esta vivienda está hecha de acero. Al ser un hogar prefabricado, este se envía en partes para que el comprador termine de ensamblarla en el sitio donde planea vivir. El peso total del producto es de 2 mil libras (907 kilos).

La casa está diseñada como un loft y, según el fabricante, se puede construir sin contratar profesionales (Amazon/Weipp)

El fabricante señaló que los materiales de construcción también pueden personalizarse para tomar en cuenta las condiciones climáticas del lugar donde será instalada.

Por ejemplo, si el comprador se encuentra en una ciudad fría, es posible agregar tableros de aislamiento en las paredes para conservar el calor. Según la descripción, la casa prefabricada es apta para soportar viento, lluvia y nieve.

El vendedor en Amazon aseguró que construir la casa es sencillo: con el apoyo de tres o cinco personas, la obra podría estar finalizada en 30 minutos. El inmueble se envía con un manual de instalación y se ofrece un servicio de asistencia remota para resolver dudas.

Cabe mencionar que la casa prefabricada de Weipp todavía no cuenta con calificaciones y reseñas de compradores en Amazon, por lo que es imposible conocer las experiencias de otras personas con este producto en específico.

¿Existen otras casas prefabricadas en Amazon que cuesten menos de US$10 mil?

No es difícil encontrar otras opciones de casas prefabricadas en Amazon que tengan espacio para dos habitaciones y cuyo precio sea menor a US$10 mil.

En la plataforma de ventas hay múltiples opciones que cuestan menos de US$10 mil; no hay viviendas que tengan un precio menor a US$8 mil (Amazon)

De acuerdo con los filtros de búsqueda, la vivienda más vendida con estos parámetros es de la marca XiangZZ, la cual tiene un precio base de US$9850. Una característica de este producto es que el comprador puede modificar su tamaño al punto de contener hasta seis habitaciones, como se lee en la descripción.

La segunda casa prefabricada más vendida dentro del mismo rango de precios tiene un valor de US$8999. Esta cuenta con baño y cocina completamente equipados.

En general, la gran mayoría de inmuebles prefabricados en Amazon pueden personalizarse a gusto del cliente. Solo hay que considerar que las modificaciones alterarán el costo final.