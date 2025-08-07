De Alaska a Illinois: la fecha y hora exacta para ver las auroras boreales en Estados Unidos

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó la posible presencia de auroras boreales en 18 territorios de Estados Unidos. El fenómeno puede ocurrir entre la noche del jueves 7 de agosto y la madrugada del 8.

Cuándo ver las auroras boreales y en qué estados de EE.UU.

Las autoridades meteorológicas señalaron que una eyección de masa coronal podría derivar en tormentas geomagnéticas en las próximas horas, que irían desde leves y moderadas (G1 y G2) a fuertes (G3). Los efectos combinados surgen del sol el 5 de agosto pasado, mientras que se desprendió una corriente de alta velocidad de agujero coronal, indicó el SWPC.

La entidad advirtió la posibilidad de mayor actividad geomagnética en las próximas horas swpc.noaa.gov

Si ambos fenómenos llegan a alcanzar la Tierra, se producirá una mayor actividad geomagnética y los habitantes de 18 estados de ese país podrían disfrutar de la visualización de auroras boreales en el cielo. Las ubicaciones que señaló la entidad son en el norte y el alto Medio Oeste de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Idaho.

El horario del fenómeno está pronosticado entre las 18 horas y las 6 hs (hora central de Estados Unidos). Los 18 estados desde los que se podrían percibir las auroras boreales entre la noche del 7 de agosto y madrugada del 8, ya sea de forma parcial o total, son:

Alaska : desde el anochecer y hasta las 2 hs.

: desde el anochecer y hasta las 2 hs. Montana : hasta las 5 hs.

: hasta las 5 hs. Dakota del Norte : hasta las 6 hs.

: hasta las 6 hs. Minnesota : hasta las 5 hs.

: hasta las 5 hs. Wisconsin : hasta las 5 hs.

: hasta las 5 hs. Michigan : hasta las 6 hs.

: hasta las 6 hs. Maine : hasta las 6 hs.

: hasta las 6 hs. Dakota del Sur : hasta las 5 hs.

: hasta las 5 hs. Vermont : hasta las 6 hs.

: hasta las 6 hs. New Hampshire : hasta las 6 hs.

: hasta las 6 hs. Idaho : hasta las 4 hs.

: hasta las 4 hs. Washington : hasta las 4 hs.

: hasta las 4 hs. Oregon : hasta las 3 hs.

: hasta las 3 hs. Nueva York : hasta las 6 hs.

: hasta las 6 hs. Wyoming : hasta las 4 hs.

: hasta las 4 hs. Iowa : hasta las 5 hs.

: hasta las 5 hs. Nebraska : hasta las 5 hs.

: hasta las 5 hs. Illinois: hasta las 5 hs.

El SWPC pronosticó el trayecto del fenómeno swpc.noaa.gov

Por su parte, la Oficina Meteorológica del Reino Unido anticipó que existiría mayor probabilidad de que este fenómeno se produzca en el cielo la noche del viernes 8 de agosto, con la llegada de tormentas geomagnéticas, en lugar del día 7.

Cómo ver las auroras boreales en Estados Unidos

Este fenómeno se puede advertir desde hasta mil kilómetros de distancia si posee un brillo de nivel elevado y se combinan las condiciones adecuadas. Los momentos más indicados por las autoridades meteorológicas para contar con mayor posibilidad de visualización son justo después del atardecer o justo antes del amanecer, ya que no son visibles durante el día.

Para visualizar las auroras boreales se deben reunir las condiciones necesarias Unsplash

El espacio ideal para incrementar las posibilidades de encontrarse con este fenómeno es uno al aire libre y donde no se perciba contaminación lumínica y haya la mayor oscuridad posible. Estas condiciones permiten advertir con mayor certeza las líneas púrpuras, azules, rojas y verdes que se proyectan sobre el cielo.

Otros consejos útiles son dirigir la mirada hacia el norte, situarse en ubicaciones altas y poseer una cámara en formato manual y un trípode.