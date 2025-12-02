LA NACION
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este martes 2 de diciembre

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 2 de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 2 de diciembre de 2025
El precio del dólar en México este martes 2 de diciembre fue de $18,2757 por unidad, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 2 de diciembre, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 2 de diciembre arranca así, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme: compra $17,40 / venta $18,90
  • Banco Azteca: compra $17,35 / venta $18,79
  • Banco de México, FIX del lunes: $18,2757
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $18,268 / venta $18,273
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $18,31
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $18,254
  • Bank of America: compra $17,3611 / venta $19,3798
  • Banorte: compra $17,10 / venta $18,60
  • BBVA Bancomer: compra $17,44 / venta $18,59
  • DOF (Diario Oficial de la Federación): $18,2757
  • Grupo Financiero Multiva: $18,33
  • Intercam: compra $17,8059 / venta $18,8164
  • Para pagos de obligaciones: $18,3075
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $18,2757
  • Ve por más del lunes: compra $17,7981 / venta $18,8131
A media jornada del lunes, el pes mexicano operaba con ganancias, reportó Monex
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 2 de diciembre abrió en $17,35 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Este 2 de diciembre de 2025, la cotización del dólar estadounidense a peso mexicano muestra una ligera volatilidad alcista en la sesión overnight, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El dólar hoy México inició la jornada con tipo de cambio USD/MXN que se ubica en $18,31 por billete verde.
  • Esta cotización representa una depreciación del peso mexicano de 0,04% respecto al cierre previo.
  • A pesar de la ligera depreciación diaria, el peso / dólar muestra tendencias de apreciación en marcos temporales más amplios: ha registrado un avance semanal del 0,40% y una ganancia del 1,40% en comparación con el mes anterior.
  • El Índice Dólar (DYX) avanza 0,07%, a la espera de conocer el reporte de empleos de las cifras de vacantes laborales (JOLTS).
  • Los mercados también están pendientes de las señales que pueda ofrecer la Reserva Federal (FED) de EE.UU. respecto a las tasas de interés en su reunión programada para la próxima semana.
Así cotiza la divisa estadounidense hoy, martes 2 de diciembre, frente al peso mexicano
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
