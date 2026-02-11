Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este miércoles 11 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 11 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este miércoles 11 de febrero abrió con la referencia del martes, cuando a media sesión la divisa mexicana retrocedió y registró una depreciación del 0,14% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 11 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 11 de febrero arranca así con la referencia del martes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del martes: compra $16,40 / venta $17,80
- Banco Azteca del martes: compra $16 / venta $17,84
- Banco de México, FIX del martes: $17,2315
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del martes): compra $17,2155 / venta $17,2200
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del martes): $17,2780
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del martes): $17,1800
- Bank of America del martes: compra $16,2866 / venta $18,2149
- Banorte del martes: compra $16,10 / venta $17,55
- BBVA Bancomer del martes: compra $16,33 / venta $17,46
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del martes: $17,1907
- Grupo Financiero Multiva del martes: $17,24
- Intercam del martes: compra $16,6793 / venta $17,6898
- Para pagos de obligaciones del martes: $17,2988
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del martes: $17,1907
- Ve por más del martes: compra $16,6759 / venta $17,6909
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este miércoles 11 de febrero de 2026 abrió con la referencia del día previo en $16 a la compra y $17,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del martes, el precio del dólar en México se situaba en una cotización de $17,20 por billete verde en el mercado spot.
- Mientras que el Índice DXY (que mide al dólar frente a una canasta de divisas) registró un avance del 0,04%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- Para las operaciones durante la noche (overnight), los analistas esperaban que el precio del dólar oscilara en un rango de $17,10 a $17,36 por unidad.
- Este movimiento en el precio del dólar a peso mexicano se da mientras el mercado se mantiene a la expectativa de indicadores económicos clave, como el reporte de producción industrial en México y las cifras laborales en Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
