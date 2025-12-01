De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 1º de diciembre
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo estuvo hoy 1º de diciembre en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este lunes 1º de diciembre abrió con la referencia del viernes, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una apreciación del 0,30%. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 1º de diciembre, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 1º de diciembre arranca así con la referencia del viernes, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del viernes: compra $17,50 / venta $18,90
- Banco Azteca del viernes: compra $17 / venta $18,79
- Banco de México, FIX del viernes: $18,3075
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del viernes): compra $18,3255 / venta $18,3320
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del viernes): $18,3320
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del viernes): $18,2920
- Bank of America del viernes: compra $17,3913 / venta $19,4175
- Banorte del viernes: compra $17,15 / venta $18,65
- BBVA Bancomer del viernes: compra $17,24 / venta $18,77
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del viernes: $18,3467
- Grupo Financiero Multiva del viernes: $18,37
- Para pagos de obligaciones del viernes: $18,3560
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del viernes: $18,3467
- Ve por más del viernes: compra $17,7858 / venta $18,8008
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este lunes 1º de diciembre abrió con la referencia de la jornada previa en $17 a la compra y $18,79 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- A media jornada del viernes 28 de noviembre (la jornada previa) el precio del dólar en México en el mercado spot operaba en un margen estrecho y con apreciación para la divisa mexicana.
- La cotización a media sesión se ubicó en $18,29 por dólar en el mercado spot, de acuerdo con un reporte de Monex.
- A nivel semanal, el peso reportaba un avance de 0,96%.
- Este movimiento forma parte de una tendencia donde el dólar hoy México (Índice DXY) está a la baja, señalan los analistas.
- El índice DXY, que mide la fuerza del dólar estadounidense frente a sus principales contrapartes, retrocedió un 0,07%.
- Para las operaciones durante el overnight (al cierre del mercado de un día para otro), se esperaba que el precio del dólar continuara influenciado por el debilitamiento del dólar, con un rango de entre $18,26 y $18,36.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
