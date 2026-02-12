Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este jueves 12 de febrero

El precio del dólar en México este jueves 12 de febrero abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una ligera apreciación de 0,01% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.