Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este jueves 12 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este jueves 12 de febrero abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una ligera apreciación de 0,01% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 12 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 12 de febrero de 2026, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del miércoles: compra $16,40 / venta $17,80
- Banco Azteca del miércoles: compra $16 / venta $17,84
- Banco de México, FIX del miércoles: $17,2155
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,2180 / venta $17,2230
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,2700
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,1800
- Bank of America del miércoles: compra $16,2338 / venta $18,1488
- Banorte del miércoles: compra $16 / venta $17,50
- BBVA Bancomer del miércoles: compra $16,33 / venta $17,46
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $17,2315
- Grupo Financiero Multiva del miércoles: $17,23
- Intercam del miércoles: compra $16,6794 / venta $17,6830
- Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,1907
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,2315
- Ve por más del miércoles: compra $16,6689 / venta $17,6839
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 12 de febrero abrió con la referencia del miércoles en $16 a la compra y $17,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quienes se preguntan el precio del dólar en México, a media jornada del miércoles, el tipo de cambio se situaba en $17,19 por billete verde en el mercado spot.
- El acumulado semanal del peso mexicano registra una ganancia del 0,80%, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El precio del dólar en tiempo real se vio influenciado a mitad de la jornada previa por la debilidad del índice DXY (que mide al dólar frente a una cesta de divisas), el cual retrocedió un 0,04%.
- Los especialistas indican que la caída del dólar en México se debió a que la divisa estadounidense revirtió las ganancias obtenidas tras el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
