Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este jueves 12 de febrero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 12 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

La cotización de dólar a peso mexicano para este 12 de febrero de 2026
El precio del dólar en México este jueves 12 de febrero abrió con la referencia del miércoles, cuando a media jornada la divisa mexicana registró una ligera apreciación de 0,01% frente a la moneda de EE.UU. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 12 de febrero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy, 12 de febrero de 2026, arranca así con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del miércoles: compra $16,40 / venta $17,80
  • Banco Azteca del miércoles: compra $16 / venta $17,84
  • Banco de México, FIX del miércoles: $17,2155
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del miércoles): compra $17,2180 / venta $17,2230
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del miércoles): $17,2700
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del miércoles): $17,1800
  • Bank of America del miércoles: compra $16,2338 / venta $18,1488
  • Banorte del miércoles: compra $16 / venta $17,50
  • BBVA Bancomer del miércoles: compra $16,33 / venta $17,46
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del miércoles: $17,2315
  • Grupo Financiero Multiva del miércoles: $17,23
  • Intercam del miércoles: compra $16,6794 / venta $17,6830
  • Para pagos de obligaciones del miércoles: $17,1907
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del miércoles: $17,2315
  • Ve por más del miércoles: compra $16,6689 / venta $17,6839
A media jornada del miércoles, el peso mexicano ganó terreno frente al dólar estadounidense
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este jueves 12 de febrero abrió con la referencia del miércoles en $16 a la compra y $17,84 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quienes se preguntan el precio del dólar en México, a media jornada del miércoles, el tipo de cambio se situaba en $17,19 por billete verde en el mercado spot.
  • El acumulado semanal del peso mexicano registra una ganancia del 0,80%, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El precio del dólar en tiempo real se vio influenciado a mitad de la jornada previa por la debilidad del índice DXY (que mide al dólar frente a una cesta de divisas), el cual retrocedió un 0,04%.
  • Los especialistas indican que la caída del dólar en México se debió a que la divisa estadounidense revirtió las ganancias obtenidas tras el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos.
El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano para este 12 de febrero
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
