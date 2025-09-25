De Florida a California: las ciudades de Estados Unidos llenas de latinos donde los ingresos crecen más rápido

El ingreso familiar medio en Estados Unidos subió apenas 1,3% entre 2023 y 2024, según la Oficina del Censo. Ese porcentaje no alcanzó para igualar la inflación, pero varias grandes ciudades del país norteamericano rompieron la tendencia con aumentos muy por encima del promedio nacional.

Tampa, Florida: la ciudad de EE.UU. con el mayor crecimiento de ingresos familiares

Tampa, en Florida, encabezó el ranking elaborado por SmartAsset en función de los datos públicos, con un avance del 15,4%. El ingreso familiar medio pasó de 72.851 dólares en 2023 a US$84.114 en 2024.

Tampa, Florida, encabezó el ranking elaborado por SmartAsset Clément Bardot - Clément Bardot

El cambio fue desigual según los grupos:

Los adultos mayores vieron un incremento del 17,3% , con ingresos que llegaron a US$48.632 .

vieron un , con ingresos que llegaron a . Las familias con hijos menores de 18 años retrocedieron un 6,2%, al caer de US$103.657 a US$97.219.

“Florida es famosa por atraer a personas mayores debido a su clima, impuestos y otras comodidades”, explicó Jaclyn DeJohn, directora de análisis económico de SmartAsset. “Cuando las personas mayores deciden mudarse de otros estados, suelen traer dinero nuevo, lo que hace que el índice de hogares de personas mayores en Tampa y otras ciudades de Florida sea particularmente propenso a una posible volatilidad interanual”, agregó.

Long Beach, California: segundo lugar en aumento de salarios en hogares latinos

La segunda posición fue para Long Beach, California, donde el ingreso familiar medio aumentó 11,9%. Pasó de US$81.606 a US$91.318.

Los adultos mayores de la ciudad tuvieron un alza del 14,7% , con ingresos que treparon a US$73.695 .

de la ciudad tuvieron un , con ingresos que treparon a . Las familias mostraron un avance aún mayor, del 16,6%, al llegar a US$98.914.

San Francisco, California, completa el podio: ingresos familiares superan los US$139 mil

En el tercer lugar se ubicó otra ciudad del Estado Dorado: San Francisco, con un incremento del 10,3%. Los ingresos medios subieron de US$126.730 a US$139.801.

Las ciudades de Estados Unidos donde más creció el ingreso entre 2023 y 2024 SmartAsset - SmartAsset

El detalle por grupos demográficos mostró fuertes contrastes:

Los adultos mayores aumentaron un 14,4% , hasta US$67.415 .

aumentaron un , hasta . Las familias alcanzaron los US$222.836, con un salto del 27,5%.

De esta manera, San Francisco también se destacó como una de las ciudades con las medianas de ingresos más altas del país norteamericano.

Otras ciudades que aparecen en el ranking de SmartAsset

Fresno, también en California, ocupó el cuarto puesto con un aumento del 10,2%. El ingreso familiar medio pasó de US$67.603 a US$74.491. El crecimiento se explicó sobre todo por las familias, que aumentaron sus ingresos un 29% y llegaron a US$81.314. En cambio, los adultos mayores apenas avanzaron un 0,6%, hasta US$56.143.

La quinta posición, sin embargo, estuvo fuera de Florida y California. Se trata de Louisville, Kentucky. Allí el ingreso medio subió 9,3%, desde US$61.488 hasta US$67.251. Las familias mejoraron 9,6% y alcanzaron los US$76.692, mientras que los adultos mayores se mantuvieron estables con un leve retroceso del 1,2%.

San José, en California, quedó sexta con un incremento del 8,8%. El ingreso medio pasó de US$136.229 a US$148.226. Las familias con hijos registraron un aumento del 13,7% y llegaron a US$201.721. Los adultos mayores crecieron un 7,7% hasta US$84.007. San José, al igual que San Francisco, se consolidó como una de las ciudades con ingresos más altos de todo EE.UU.

Las ciudades que vieron caer sus ingresos en EE.UU. SmartAsset - SmartAsset

Baltimore, en Maryland, registró el séptimo mayor crecimiento con un 8,7%, hasta US$64.778. Tucson, en Arizona, ocupó el octavo lugar con un 8,5% (hasta los US$60.483). Chicago, en Illinois, se ubicó novena con un 8,2% (US$80.613), mientras que Mesa, también en Arizona, cerró el top 10 con un 8,1% (US$85.580).

Minneapolis y otras ciudades de EE.UU. con caída en los ingresos familiares

El mismo informe de SmartAsset mostró que no todas las urbes crecieron. Minneapolis fue la que más perdió, con una baja del 4% en sus ingresos familiares medios, que pasaron de US$81.001 a US$77.732. Nashville, Austin, Raleigh, Seattle y Denver también registraron descensos.

La volatilidad económica en las grandes ciudades estadounidenses

Según DeJohn, las ciudades grandes muestran más variaciones que las suburbanas. “La dinámica económica de las grandes ciudades propicia mucha más volatilidad y potencial para eventos de crecimiento salarial, como la atracción de nuevas empresas y nuevos grupos de población”, afirmó la especialista.

Ese patrón explica por qué, en un mismo año, Tampa, Long Beach o San Francisco lograron crecimientos de dos dígitos, mientras otras grandes ciudades enfrentaron caídas.