De Miñaur cae y Comesaña avanza en su estreno en Cincinnati

El australiano Alex de Miñaur, octavo del ranking mundial, fue eliminado este domingo en su debut en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati por el estadounidense Reilly Opelka por 7-6 (8/6) y 6-4.

De Miñaur, sexto favorito, desperdició numerosas oportunidades (siete bolas de break, todas falladas) y cedió su servicio en el segundo set en la única bola de quiebre del estadounidense.

El australiano, de 26 años, llegó a la pista dura de Cincinnati (Ohio) como campeón del ATP 500 de Washington y cuarto finalista del Masters 1000 de Toronto, donde cayó frente al futuro ganador, el estadounidense Ben Shelton.

Opelka, de 27 años y número 73 del escalafón de la ATP, se enfrentará en tercera ronda a Francisco Comesaña (71°).

El argentino, de 24 años, avanzó de fase este domingo debido al retiro del italiano Luciano Darderi (N.29), cuando el sudamericano iba adelante 6-4, 3-1.

Comesaña participa por primera vez en la competición estadounidense, días después de que fuera derrotado por De Miñaur en segunda ronda del Abierto de Toronto.

En la competición femenina, la rusa Veronika Kudermetova (36 en el ranking de la WTA) se impuso a la suiza Belinda Bencic (19ª del mundo y decimoséptima preclasificada) por 6-4, 7-6 (7/0).

Resultados que se han registrado este domingo en el WTA 1000 y el Masters 1000 de Cincinnati:

-- Hombres

- Segunda ronda

Jirí Lehecka (CZE/N.22) derrotó a Tristan Boyer (USA) 4-6, 6-1, 6-4

Reilly Opelka (USA) a Alex De Miñaur (AUS/N.6) 7-6 (8/6), 6-4

Francisco Comesaña (ARG) a Luciano Darderi (ITA/N.29) 6-4, 3-1 y abandono

-- Mujeres

- Segunda ronda

Veronika Kudermetova (RUS) derrotó a Belinda Bencic (SUI/N.17) 6-4, 7-6 (7/0)

Ashlyn Krueger (USA/N.26) a Anastasija Sevastova (LAT) 6-4, 0-6, 6-3

Dayana Yastremska (UKR/N.32) a Viktoriya Tomova (BUL) 6-4, 2-6, 6-2