Ganó la Copa del Mundo en 2002 y compró un penthouse en Miami por casi US$8 millones: así es su lujosa propiedad

Ronaldo Nazário, histórico exfutbolista brasileño campeón del Mundial 2002 con su selección, adquirió un lujoso penthouse en el edificio Onda Residences de Miami, Florida, por un valor de 7,8 millones de dólares. La propiedad exclusiva se ubica en la zona de Bay Harbor Islands.

Cómo es el nuevo penthouse de Ronaldo Nazário en Miami

El penthouse que compró “O Fenômeno” frente al mar en la ciudad floridense abarca 475 metros cuadrados y cuenta con cinco dormitorios y siete baños, según Miami Herald. El inmueble dispone de una terraza privada de 196 metros cuadrados y una piscina propia en la azotea.

Así se ve la lujosa propiedad de Onda Residences Onda Residence

Un ascensor privado permite el acceso directo a la unidad. El precio final representó una rebaja frente al valor original de lista, que era de US$8,7 millones.

Onda Residences, el edificio donde Ronaldo Nazário compró su propiedad Goldentina/Instagram

La construcción de la torre, ubicada en 1135 103rd St., finalizó en 2024 y ofrece un entorno de “alta seguridad” para celebridades internacionales. La unidad era la última vivienda disponible en manos de los promotores del proyecto inmobiliario, identificados como Ugo Colombo, de CMC Group, y Valerio Morabito, de Morabito Properties.

Onda Residences, el edificio donde Ronaldo Nazário compró su propiedad Goldentina/Instagram

Dina Goldentayer, agente inmobiliaria de la agencia de lujo Douglas Elliman, quien representó a los vendedores, aseguró que se trata del “edificio más lujoso” jamás construido en Bay Harbor.

Miami, un destino elegido por las grandes celebridades

“Miami siempre ha atraído a atletas de todo el mundo, a la élite de Hollywood, a actores y actrices”, dijo Goldentayer al Miami Herald. Y agregó: “Siempre se han sentido atraídos por el estilo de vida de Miami”.

Además, la experta sostuvo que Miami es una buena opción para las grandes celebridades porque ofrece una “sensación de privacidad”, con un extra de “discreción” y “seguridad”.

Ronaldo Nazário eligió a Onda Residences para adquirir una nueva propiedad en Miami Onda Residences

Ronaldo Nazário ya tenía un vínculo con Florida

Ronaldo, exfutbolista del Real Madrid y FC Barcelona, mantiene una relación estrecha con el sur de Florida desde hace años. De acuerdo con la información de Miami Herald, en 2014, el brasileño compró una participación minoritaria del club Fort Lauderdale Strikers.

Onda Residences, el edificio donde Ronaldo Nazário compró su propiedad Goldentina/Instagram

“Estaré cerca de la gestión del equipo y ya he empezado a mantener contactos que transformarán a los Strikers en una marca global. No tengo dudas de que el fútbol está creciendo en EE.UU.", dijo Nazário en ese entonces, en un comunicado compartido por UOL.

La carrera del delantero finalizó en 2011 tras sufrir diversas lesiones de rodilla durante su etapa profesional. Actualmente, el deportista gestiona inversiones en distintos clubes de fútbol tras su retiro de las canchas.

Onda Residences, el edificio donde Ronaldo Nazário compró su propiedad Goldentina/Instagram

Bay Harbor Islands, el destino elegido por la figura mundial para comprar su nuevo penthouse, cuenta con una población aproximada de 6000 habitantes entre sus dos islas principales. Según Miami Herald, el sitio se consolidó como un destino prioritario para compradores que buscan exclusividad y horizontes despejados.