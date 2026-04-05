Karim López, el mexicano que mide igual que LeBron James y por el que cinco equipos de la NBA pelean en el Draft

El próximo 10 de mayo se realizará la lotería del Draft de la NBA, y hay un mexicano que atrae la atención de muchos equipos. La semana pasada se declaró elegible a Karim López, un joven de 18 años que brilló en los New Zealand Breakers de la NBL, la liga australiana y neozelandesa. A falta de poco más de un mes para el evento, se proyecta que podría ser elegido entre los primeros 15 picks.

Karim López, el mexicano que estará en el Draft de la NBA

Nacido en Hermosillo, Sonora, el joven mexicano de 18 años, hijo del exjugador de la selección Jesús Hiram “El Chino” López, mide 2,06 metros (la misma altura que LeBron James) y juega principalmente como un alero o ala-pívot.

Su pasión por el básquet lo llevó a los 13 años a España, donde se formó en el Joventut Badalona.

Karim López, el mexicano que puede revolucionar la NBA

A los 16 años, López debutó en la Liga Endesa. Tras mostrar un buen desempeño, fichó por los New Zealand Breakers para ganar experiencia profesional.

Como parte del equipo, destacó en partidos de pretemporada ante equipos de la NBA, como Utah Jazz.

En esa temporada, promedió 11,9 puntos y 6,1 rebotes, con un 49% de acierto en tiros de campo. También disputó 25,6 minutos por partido y sumó 358 puntos en 30 enfrentamientos.

En el plano internacional, el 23 de febrero de 2024 debutó con la selección mexicana absoluta, dirigida por Omar Quintero, en un partido de clasificación para la Americup 2025 ante República Dominicana.

Con esta trayectoria, se perfila para incorporarse a la NBA. Los expertos proyectan que podría ser elegido entre los primeros 15 puestos (o al menos en la primera ronda) del Draft, lo que lo convertiría en el mexicano mejor clasificado en la historia.

Las habilidades del mexicano que puede llegar a la NBA

Entre las principales fortalezas del basquetbolista resaltan su fuerza física para atacar el aro, su capacidad para generar espacios y su habilidad para bajar rebotes. Los expertos lo han comparado con jugadores como John Collins o Deni Avdija.

El mexicano Karim López brilló contra equipos de la NBA en su última temporada @karim_lopez21

De cara a la celebración de la lotería, los expertos de Sports Illustrated indican que López podría ser seleccionado por equipos como:

Portland Trail Blazers : tiene el puesto 11 en la lotería. Podría encajar como un alero moderno con la capacidad de alternar posiciones defensivas.

: tiene el puesto 11 en la lotería. Podría encajar como un alero moderno con la capacidad de alternar posiciones defensivas. Miami Heat : ocuparía la posición 15 de la franquicia. Con su capacidad para atacar el aro y su instinto para el rebote ofensivo, podría ser crucial en el diagrama del entrenador.

: ocuparía la posición 15 de la franquicia. Con su capacidad para atacar el aro y su instinto para el rebote ofensivo, podría ser crucial en el diagrama del entrenador. Memphis Grizzlies : el joven deportista aparece en el radar de la franquicia, que tiene un extenso historial de apostar por el talento internacional.

: el joven deportista aparece en el radar de la franquicia, que tiene un extenso historial de apostar por el talento internacional. Charlotte Hornets : se proyecta al mexicano en el puesto 13. La franquicia necesita profundidad en las alas para acompañar a figuras como Brandon Miller y LaMelo Ball.

: se proyecta al mexicano en el puesto 13. La franquicia necesita profundidad en las alas para acompañar a figuras como Brandon Miller y LaMelo Ball. Oklahoma City Thunder: se estima que podría estar en la posición 17. El equipo es conocido por su red de captación en la liga australiana, por lo que no sería extraño que apunte al mexicano.

Cuándo es el Draft de la NBA y cómo se desarrollará la lotería

El arribo de López a alguno de estos equipos o de las franquicias restantes de la liga se definirá mediante la lotería.

La misma se llevará a cabo el 10 de mayo, en tanto que el Draft se llevará a cabo en junio.

Para la próxima temporada de la NBA, Karim López podría ser elegido entre los primeros 15 puestos, lo que lo convertiría en el mexicano mejor clasificado en la historia del draft @karim_lopez21

En el Draft, que consta de 59 selecciones repartidas en dos rondas, la primera vuelta incluirá las selecciones del 1 al 30, seguida de los puestos del 31 al 59 en la segunda.