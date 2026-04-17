Save the World Cup Act: una ley para impedir que el ICE vaya a los estados donde se juega el Mundial 2026

Tres legisladores de Estados Unidos impulsan la “Save The World Cup Act”, un proyecto de ley que apunta a prohibir operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones de los estadios del Mundial 2026. La iniciativa tiene como objetivo garantizar un entorno seguro para los asistentes al evento, por lo que impactaría directamente en la comunidad migrante.

La ley que proponen en EE.UU. para impedir al ICE en los estados del Mundial 2026

El proyecto H.R.7986 busca restringir el uso de fondos federales para la aplicación de leyes migratorias civiles durante el Mundial 2026.

La propuesta prohibiría que tanto el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) usen el dinero para llevar a cabo redadas.

La ley restringiría la aplicación de la ley migratoria del ICE cerca de los estadios o de las áreas designadas por la FIFA para los festivales de fanáticos del Mundial 2026 ICE

La limitación de fondos se aplicaría específicamente dentro de un radio de una milla (1,6 kilómetros) de cualquier partido de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026 o de cualquier área designada para el FIFA Fan Festival.

Introducida por la representante Nellie Pou, la propuesta también es patrocinada por los congresistas LaMonica McIver, el exrepresentante Eric Swalwell y Bennie Thompson. Los tres políticos demócratas apuntan a asegurar la seguridad de los inmigrantes durante el torneo internacional.

El proyecto surge tras la advertencia de Amnistía Internacional, la organización global de los derechos humanos que pidió que se tomen medidas para evitar que el torneo se convierta en una amenaza para los aficionados y las comunidades.

A través de un comunicado, el grupo sostuvo que los asistentes corren el riesgo de enfrentarse a “preocupantes violaciones de los derechos humanos, especialmente las derivadas de las políticas migratorias estadounidenses, abusivas y mortales”.

Según el texto, Estados Unidos se enfrenta a una emergencia de derechos humanos marcada por “políticas migratorias discriminatorias, detenciones masivas y arrestos arbitrarios por parte de agentes armados y enmascarados”.

Las excepciones que permitirían la presencia del ICE en eventos del Mundial 2026

Aunque la propuesta de ley impediría el uso de fondos federales para la aplicación de leyes migratorias, la restricción no será válida si existen situaciones de emergencia que involucren:

Riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico a una persona, entre lo que se incluye amenazas de terrorismo .

. Peligro inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

de Estados Unidos. Persecución inmediata o arresto de un individuo que represente un riesgo para la seguridad pública.

Riesgo de destrucción de evidencia que sea crucial para un caso criminal en curso.

El proyecto fue introducido en la Cámara de Representantes el 18 de marzo. Durante la misma jornada, fue referido al Comité Judicial de la Cámara para su revisión y consideración.

Actualmente, se encuentra en la primera fase del proceso legislativo. Para convertirse en ley, aún debe pasar por las etapas de aprobación en la Cámara de Representantes, en el Senado, envío al Presidente y, finalmente, ser firmado.

En caso de ser aprobado, funcionaría como una garantía de seguridad para los inmigrantes que planean acudir a los partidos, ya que no permitiría que el ICE realice redadas u operaciones de control de estatus migratorio.

El video que subió FIFA a 100 días del inicio del Mundial

Qué estados albergarán partidos del Mundial 2026 en EE.UU.

El torneo internacional de fútbol, que se extenderá desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, se jugará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En EE.UU., donde se disputará la mayor cantidad de enfrentamientos, 11 estados albergarán partidos: