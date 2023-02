Declararon muerta a una mujer en un geriátrico de Nueva York, pero en la funeraria vieron que respiraba

escuchar

Un asilo de ancianos de Nueva York está bajo investigación luego de que una mujer fue declarada muerta, pero posteriormente se encontró que respiraba cuando ya el cuerpo estaba en la funeraria, el sábado pasado. Se trata del segundo caso que se registra en poco más de un mes en Estados Unidos.

La mujer de 82 años vivía en el Centro de Rehabilitación y Enfermería Water’s Edge, en Port Jefferson, Long Island. Cerca del mediodía del sábado, se dio el aviso de su muerte, de acuerdo con la policía del condado de Suffolk.

El cuerpo fue enviado a la funeraria OB Davis & Casimir, en Miller Place, Nueva York. Una vez allí, cerca de tres horas después, descubrieron que la mujer respiraba, y fue traslada a un hospital de inmediato. Pese a que la policía local informó que el caso fue remitido a la oficina del fiscal general del estado, hasta el momento no trascendió nueva información sobre el estado de salud de la mujer.

Esta es la segunda vez que una persona es declarada muerta por error. A principios de enero, un hogar de ancianos en los suburbios de Des Moines, Iowa, fue multado en 10.000 dólares después de que una funeraria descubriera que una mujer enviada en una bolsa para cadáveres estaba, en realidad, viva.

Una vez en la funeraria, descubrieron que la mujer respiraba y fue traslada a un hospital de inmediato PATRICK T. FALLON - AFP

Si bien no se conoció la identidad de la mujer, de 66 años, se supo que padecía demencia, ansiedad y depresión y estaba en cuidados paliativos en el Centro de Atención Especial de Alzheimer de Glen Oaks, en Urbandale, desde el 28 de diciembre pasado.

Según consignó Associated Press, “un miembro del personal de Glen Oaks, que había hecho un turno de 12 horas y estaba en el equipo que cuidaba a la mujer, declaró a los investigadores que el 3 de enero había informado a una enfermera que la mujer no respiraba y no tenía pulso”.

La enfermera constató que la mujer sí tenía pulso, pero no respiraba. Continuó en observación durante cinco minutos más, hasta que ese mismo día se declaró su fallecimiento, cerca de las 6.30 am.

Tanto en el caso de Nueva York como en el Iowa, el personal funerario fue quien descubrió que las personas seguían con vida PATRICK T. FALLON - AFP

En ese orden, un empleado de la funeraria Ankeny y otra enfermera colocaron a la mujer en la bolsa para cadáveres en el vehículo para posteriormente trasladarla y, aproximadamente una hora después, tampoco encontraron señales de vida, según informó el Departamento de Inspección y Apelaciones de Iowa.

No obstante, cuando ya la mujer se encontraba en la casa mortuoria, los trabajadores se percataron de que respiraba y de inmediato llamaron al 911.

Después fue llevada al hospital Mercy West Lakes, donde se pudo constatar que respiraba, pero no respondía a ningún estímulo externo. Finalmente volvieron a ingresarla a cuidados paliativos, donde murió el 5 de enero, rodeada de su familia.

Según información oficial, hace un año, el centro de cuidados de Glen Oaks fue multado en 500 dólares por no realizar las verificaciones de antecedentes requeridas de los empleados. Además, encontró que al menos cinco de sus trabajadores no habían recibido la capacitación requerida para trabajar en un centro de cuidados.

LA NACION