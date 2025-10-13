Decoró su casa en Carolina del Sur para celebrar Halloween, pero sus vecinos llamaron al 911: “Por favor, no lo hagan”

En Estados Unidos es común que las personas decoren sus casas con luces, calabazas y figuras terroríficas para celebrar Halloween. Sin embargo, una pareja de Carolina del Sur llevó esta tradición a un nivel tan realista que sus vecinos terminaron por llamar a emergencias.

Una pareja pide que no llamen al 911 por su decoración de Halloween

Sam Lee y Amanda Riggins Peden, residentes de Fountain Inn, una pequeña localidad al sureste de Greenville, son conocidos en su vecindario por sus elaboradas decoraciones, especialmente durante Navidad. Pero este año, su montaje de Halloween fue tan convincente que varios vecinos pensaron que la vivienda estaba en llamas y llamaron al 911, según informó USA Today.

The "house fire" has puzzled social media and a local community this Halloween, but no need to alert authorities. Hear from the homeowner about the creepy illusion. pic.twitter.com/FBE9COEN6d — USA TODAY (@USATODAY) October 7, 2025

El jefe del Departamento de Bomberos de Fountain Inn, Russell Alexander, explicó que cuando su equipo llegó al domicilio tras recibir la llamada, comprendieron el motivo de la confusión: “La escena se sentía muy real. Era una ilusión increíblemente lograda”, declaró.

La falsa alarma ocurrió cuando la pareja activó su decoración por primera vez. Los bomberos, por protocolo, inspeccionaron la casa para asegurarse de que no existiera riesgo real.

Cómo hicieron esta ilusión óptica de un incendio como decoración de Halloween

No es la primera ocasión que los Lee provocan llamadas de emergencia por sus decoraciones. En 2023, montaron una “estación de bomberos” como parte de su exhibición de Halloween, lo que generó unas 30 llamadas al 911 de vecinos preocupados por un supuesto incendio.

Sam Lee comentó que este año perfeccionó el montaje y, aunque muchos le preguntan cómo logra el efecto tan realista, prefiere no revelar su secreto.“Cualquiera puede buscar en Google cómo hacerlo”, dijo entre risas.

Aun así, reconoció que utiliza máquinas de humo profesionales y pantallas especiales, lo que diferencia su decoración del resto del vecindario. Además, negó que use proyectores, como algunos usuarios de redes sociales han especulado.

Una pareja famosa por sus decoraciones en EE.UU.

Sam y Amanda se convirtieron en celebridades de Fountain Inn, donde viven unas 14.000 personas. Su casa es una parada obligada cada año, tanto en Halloween como en Navidad, cuando suelen llenar el jardín con adornos temáticos de gran tamaño.

Decoración de Halloween provoca llamadas a emergencias (Sam Lee/USA Today)

Entre sus decoraciones más recordadas se encuentran un coche fúnebre con un esqueleto “accidentado” y una estación de bomberos con efectos de humo y luces. Además, organizan un huerto gratuito de calabazas, donde los visitantes pueden elegir entre más de 1500, que la pareja coloca en su jardín delantero.

Dónde ver la famosa casa de los Lee

Quienes deseen admirar la llamativa decoración de los Lee podrán hacerlo hasta el 31 de octubre, entre las 20:00 y las 22:00 (hora local). La residencia se encuentra en Fountain Inn, a unas 20 millas (32 kilómetros) al sureste de Greenville, Carolina del Sur.

El propietario no quiso revelar el secreto de su decoración de Halloween (Sam Lee/USA Today)

Los propios dueños colocaron un letrero frente a su casa con un amable recordatorio: “Por favor, no llamen al 911… solo es Halloween”.

La fiebre por las decoraciones hiperrealistas

Durante los últimos años, las decoraciones hiperrealistas de Halloween se volvieron una tendencia creciente en Estados Unidos, con personas que invierten miles de dólares y semanas de preparación para lograr efectos de terror dignos de una película.

En redes sociales abundan videos de casas que simulan escenas de crímenes, figuras o ilusiones ópticas con humo y luces. Este fenómeno no solo refleja la creatividad de los fanáticos del Halloween, sino también cómo esta festividad se convirtió en una auténtica competencia vecinal por quién logra la decoración más espectacular del año.