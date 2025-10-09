En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf

La segunda ronda de la última fase de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 arranca con duelos que comienzan a perfilar a los equipos que podrían conseguir su pase directo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las grandes sorpresas de esta fase ha sido Surinam , que lidera el Grupo A con cuatro puntos , por encima de selecciones más experimentadas como El Salvador . Su reciente triunfo ante los centroamericanos lo ha colocado como el rival a vencer en su grupo.

Por su parte, Guatemala busca recuperarse tras un inicio complicado. El combinado chapín solo ha sumado un punto en dos partidos, tras empatar 1-1 frente a Panamá en la fecha pasada, resultado que lo mantiene en el fondo de la tabla.

En qué canal de EE.UU. se puede mirar el partido de Guatemala

Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo por FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora y Telemundo Universo con narración en español. En inglés, el partido estará disponible en CBS Sports Network, Golazo y Paramount+, según informó Concacaf.

Cómo llegan Guatemala y Surinam a este partido de las eliminatorias de Concacaf

Guatemala llega a este compromiso tras empatar ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El delantero Óscar Santis marcó el único tanto de los guatemaltecos al minuto 35, aunque Éric Davis igualó rápidamente para los locales.

Surinam, por su parte, dio el golpe en el Grupo A al vencer 2-1 a El Salvador en septiembre. Con ese resultado, los surinameses se colocaron como líderes del grupo con cuatro unidades, seguidos por La Selecta con tres.

Alineaciones de Guatemala y Surinam para su partido de eliminatorias

Aunque aún no se han confirmado las alineaciones oficiales, las formaciones tentativas serían las siguientes:

Lista de convocados de Guatemala para eliminatorias de Concacaf (X @fedefut_oficial)

Surinam: E. Vaesse, L. van Gelderen, R. Balker, S. Pinas, D. van der Kust, J. Boetius, K. Paal, S. Becker, J. Lonwijk, R. Margaret y G. Vlijter.

Guatemala: N. Hagen, J. Ardón, J. Pinto, N. Samayoa, J. Morales, A. Herrera, J. Franco, J. Rosales, R. Muñoz, O. Santis y A. Ordoñez.

Cómo va la tabla de clasificaciones de Concacaf

La tabla de clasificaciones de los tres grupos queda de la siguiente manera (hasta el 8 de octubre):

Grupo A

Surinam – 4 pts

El Salvador – 3 pts

Panamá – 2 pts

Guatemala – 1 pto

Grupo B

Jamaica – 6 pts

Curazao – 4 pts

Trinidad y Tobago – 1 pto

Bermuda – 0 pts

Grupo C

Honduras – 4 pts

Costa Rica – 2 pts

Haití – 2 pts

Nicaragua – 1 pto

Ranking del repechaje hasta el 8 de octubre: