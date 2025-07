Defendió a “El Chapo” Guzmán y a sus hijos: las sorprendentes confesiones del polémico abogado Jeffrey Lichtman

Jeffrey Lichtman, uno de los abogados que defendió a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera durante su juicio en Estados Unidos, reveló cómo fue convivir con el exlíder del Cartel de Sinaloa y con su entorno familiar. Según contó, además de representar al propio Guzmán, también trabajó con otras tres personas vinculadas al narcotraficante

Quién es Jeffrey Lichtman, uno de los abogados más polémicos de EE.UU.

De acuerdo con su perfil en el sitio web de The National Trial Lawyers, Jeffrey Lichtman es uno de los abogados de defensa penal más famosos en Nueva York.

Lichtman fue abogado de personajes como John Gotti Jr. y Andrew Russo, según The National Trial Lawyers.

Gotti Jr. fue un gánster que perteneció a la familia criminal Gambino en Nueva York. Por su parte, Andrew Russo presuntamente fue miembro de la familia criminal Colombo, también en la ciudad de Nueva York.

Además de haber trabajado para doctores, famosos de la televisión, deportistas, políticos e incluso otros abogados, Lichtman es conocido por haber representado en sus respectivos juicios a “El Chapo” Guzmán y a otros tres miembros de su familia.

Al ser cuestionado sobre su involucramiento con personajes como Guzmán Loera, el abogado le respondió a BBC: “Si se ofenden por la idea de que represente a alguien acusado de un crimen, que se larguen a Corea del Norte o Irán, a ver si es mejor allá”.

Lichtman reveló cómo es su relación con la familia de “El Chapo”

Entre los clientes de Jeffrey Lichtman se encuentran Joaquín Guzmán Loera, su esposa Emma Coronel Aispuro y los hijos de “El Chapo”, Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Ovidio Guzmán López es una de las figuras criminales más buscadas en México y Estados Unidos (Homeland Security Investigations) Homeland Security Investigations

El 14 de julio de 2025, el abogado fue entrevistado por la periodista Adela Micha. En la conversación, reveló que para comunicarse con el exlíder del Cartel de Sinaloa tiene que recurrir a un intérprete, porque Guzmán Loera no habla inglés y el abogado no sabe español.

Jeffrey Lichtman explicó que él solo representa a clientes que le agradan y que no juzga a las personas por los crímenes que cometieron, sino que toma como base en cómo lo tratan a él durante sus reuniones.

“Él ha sido un caballero, es amable, muy inteligente, encantador. Tiene un gran sentido del humor. Y algo que habla bien del hombre es que su familia lo ama”, declaró Lichtman.

El abogado contó que una vez se encontró con la esposa y la hermana de Guzmán Loera y ambas lloraron por la situación de “El Chapo”. Esa experiencia le hizo pensar que había otro lado en la personalidad del narcotraficante que los medios no fueron capaces de ver y reportar.

Jeffrey Lichtman aseguró que en sus 27 años de carrera nunca había conocido a un preso que viviera con el mismo nivel de aislamiento y vigilancia que enfrenta Guzmán Loera. El narcotraficante no tiene contacto con su familia y tampoco se le permite hablar con los reclusos.

“Los medios ya lo sepultaron, los fiscales ya lo sepultaron, la sociedad ya lo sepultó. Entonces yo tengo que darle sus derechos constitucionales y darle la pelea que él se merece, que cualquier persona acusada de un crimen se merece”, declaró Lichtman.

Jeffrey Lichtman criticó a la presidenta de México

Jeffrey Lichtman se volvió noticia el 24 de julio de 2025 después de acudir a sus redes sociales para criticar a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

La crítica de Jeffrey Lichtman consiguió 13 mil likes en X (X/@JHLichtmanLaw)

Durante una conferencia de prensa, la presidenta declaró que el gobierno mexicano insiste en que Ismael “El Mayo” Zambada debería regresar a México para enfrentarse a la justicia.

“El Mayo” fue líder del Cartel de Sinaloa y arrestado en julio de 2024 en El Paso, Texas, de acuerdo con Reuters. Desde entonces, el narcotraficante está bajo custodia de EE.UU.

Lichtman cuestionó las intenciones de Claudia Sheinbaum con un comentario en X: “Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”.