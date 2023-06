Demandó a Facebook porque suspendieron su cuenta y ahora deberán pagarle US$50.000

escuchar

En agosto del año pasado, un hombre de Georgia perdió el acceso total a su cuenta de Facebook debido a una falsa acusación. La aplicación no le permitió iniciar sesión durante varios días, así que intentó contactar al equipo técnico de la red social. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que necesitaba entrar a su perfil para hacer el reporte. En consecuencia, emprendió acciones legales en contra del gigante de la tecnología, al que acusó de “negligente” por no recibir su solicitud. Las autoridades le dieron la razón y ahora la plataforma deberá pagarle una remuneración de US$50.000.

“Me desperté un domingo por la mañana. Hice click en mi ícono de Facebook y estaba bloqueado”, dijo Jason Crawford a Fox 5. Agregó que le había aparecido un recuadro que le advertía sobre la suspensión por violación de las reglas de explotación sexual infantil, una acusación que el hombre negó por completo.

Según defendió, en el pasado su cuenta había sido bloqueada por un par de “comentarios políticos feroces” que publicó en la red social, pero esta vez “fue diferente”, ya que lo vetaron para siempre. Crawford deseaba recuperar el acceso porque en su perfil tenía muchos archivos que no había guardado en otro lugar. “Fotos, videos y publicaciones que surgían como recuerdos. Me gustaba mirarlos de vez en cuando, pero luego ya nada de eso existía. No estaba dispuesto a dejar que me los quitaran sin una razón”, señaló.

El hombre intentó acceder a su cuenta, pero había sido vetado del sistema Unsplash

El hombre intentó contactar a los miembros del soporte técnico, pero no lo consiguió, ya que necesitaba acceder a su cuenta para hacer la apelación. “Lo que aprendí es que la forma en la que envías tu apelación es a través de tu propio perfil. No hay otra manera de enviarla, así que estaba como un perro que se muerde la cola”, declaró.

Crawford, quien es abogado de profesión, descubrió que solo había una manera efectiva de recuperar sus recuerdos: a través de una demanda. Caminó hasta el centro de juzgado más cercano y denunció a Meta. “Simplemente creí que era una mala práctica comercial. Es una forma horrible de tratar a las personas, al menos dime qué hice mal para ser vetado”, dijo. En el documento oficial, acusó a la plataforma de ser “negligente” y de no permitirle el acceso a su cuenta debido a “una violación que no ocurrió”.

Meta ignoró la demanda

El hombre esperó a que los abogados del gigante de la tecnología lo contactaran y le devolvieran su cuenta, pero eso no pasó. “Era como si yo no existiera y Facebook fuera operado por un grupo de fantasmas o algo así”, señaló al medio citado. Agregó que la empresa nunca emitió una respuesta ante la demanda y eso le dio la victoria.

Un juez ordenó a la compañía pagarle US$50.000 como remuneración al afectado, fue entonces cuando llegó la ansiada llamada del equipo legal y por fin la cuenta fue habilitada. Los miembros del soporte técnico le explicaron al sujeto que habían cerrado su perfil porque había sido “pirateado”. “Me sentí un poco reivindicado con la explicación”, aseguró.

El hombre demandó a la compañía Meta luego de que deshabilitaran su cuenta de Facebook sin razón

Crawford detalló que no buscaba obtener dinero con su demanda y que estaba dispuesto a retirarla si recibía una respuesta, pero el proceso legal sigue en pie, ya que Meta no ha pagado la sentencia. Ahora el hombre prometió pelear por los US$50.000. “En cada paso del camino, Facebook elige no hacer lo correcto. Es hora de que al menos respeten nuestro sistema legal”, concluyó.

LA NACION