Encontró una botella con algo misterioso detrás de las paredes de su casa y todos le dicen lo mismo en Facebook

Una mujer inició la restructuración de las habitaciones de su casa y encontró una botella antigua con algo misterioso en el interior. Compartió algunas imágenes para la comunidad virtual y las respuestas que recibió la sorprendieron porque le alertaron de un potencial peligro.

Christine Gregg remodelaba las paredes de su propiedad cuando vio una extraña botella de vidrio sellada que tenía una rara sustancia en el interior. Con el objetivo de recibir un poco de apoyo de sus seguidores, compartió su hallazgo en el grupo de Facebook Things Found In Walls. Desde este espacio, las personas suelen debatir sobre los tesoros encontrados en sus hogares.

Gregg compartió su historia y explicó que no tenía idea del verdadero contenido de la botella. “Encontré esto en la pared de nuestra casa durante la remodelación”, expresó en la publicación. “¿Alguien sabe qué podría ser?”.

Su mensaje fue el anzuelo perfecto para que otras personas se aventuraran a hacer sus propias teorías. Muchos estuvieron de acuerdo con que podría tratarse de una droga o de un medicamento.

Una mujer mostró la botella de vidrio antigua y todos le advirtieron que podría ser tóxico Things Found In Walls/Facebook

“Las cosas buenas, aparentemente”; “Yo no lo abriría, podría ser muy tóxico”; “A mí me parecen sales aromáticas. Un farmacéutico podría decirte qué es”; “Podría ser un viejo veneno. No lo huelas o lo toques”, fueron algunas de las advertencias.

A pesar de los comentarios, la mujer evitó dar más detalles sobre el verdadero contenido de esa botella, ni especificó si decidió abrirla.

¿Qué hacer en caso de hallar sustancias peligrosas en casa?

Esta usuaria no ha sido la única que ha encontrado sustancias sospechosas. Para este tipo de descubrimientos, las autoridades del Departamento de Sanidad de Virginia (VDH) revelaron los indicios de una exposición a un elemento químico nocivo para la salud. Si la sustancia libera un olor fuerte o una nube de vapor visible, es probable que sea peligrosa, aunque no en todos los casos.

Tras una exposición química, expertos del CDC determinarán si se trata de un peligroso para la salud CDC

En caso de exponerse a un contaminante, los síntomas más comunes son el lagrimeo y ardor en los ojos, la nariz, la garganta, el pecho y la piel. También podría desarrollarse dolor de cabeza, sudoración excesiva y visión borrosa. En cualquier caso, proponen abandonar el área en la que se ha expuesto el químico y avisar a las autoridades.

No todas estas sustancias son tan “misteriosas” como en el caso de Gregg, dado que incluso los productos de limpieza en casa podrían conllevar ciertos riesgos, como quemaduras o intoxicaciones si no se manipulan de la forma adecuada. Si bien la mayoría son seguros, es importante ser consciente y seguir las indicaciones que aparecen en las etiquetas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Clínica Cleveland enumeraron algunos de los productos más nocivos, entre los que destacaron los limpiadores para el baño, así como algunos para moho y hongos.

Por su parte, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que las emergencias químicas “pueden ocurrir en cualquier momento”, por lo que es crucial tener en cuenta lo que ocurre dentro del hogar y mantener alejados a los niños y mascotas de estos peligros.

