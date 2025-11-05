Demócratas ganan gobernaciones en EEUU; Mamdani, la alcaldía de Nueva York

La ciudad de Nueva York eligió el martes a su nuevo alcalde, el izquierdista musulmán Zohran Mamdani, en la más seguida de las contiendas locales de esta jornada en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de los feroces ataques a sus políticas y a su herencia musulmana por parte del presidente Donald Trump, las élites empresariales y los medios conservadores.

Los comicios de este martes son vistos como una prueba electoral crucial para el presidente.

Los demócratas también ganaron en las contiendas de los estados de Virginia y Nueva Jersey, un resultado que sugiere un cambio en ánimo político del país, que el próximo año tendrá elecciones intermedias, con el control del Congreso en juego.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer este martes.

Mamdani se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

Tras conocerse los resultados, había un ambiente festivo entre sus seguidores reunidos en un histórico lugar de conciertos en Brooklyn, mientras esperan que el político de 34 años se dirija al público.

Trump hizo una intervención de última hora en la carrera, llamando a Mamdani —quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero— "enemigo de los judíos".

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió Trump el martes en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani "odia a los judíos".

El candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, quedó tercero tras semanas en las que Cuomo le insistió en que se retirara para aumentar sus posibilidades.

"Es tan típico de Andrew, siempre culpa a los demás por sus fracasos", dijo Sliwa a la AFP antes de los resultados. "Por supuesto que me va a culpar".

Figuras del mundo empresarial, incluyendo a Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras que medios conservadores, incluyendo The New York Post, publicaron una cobertura negativa generalizada.

La participación en las elecciones fue alta este año, con 1,45 millones de votos hasta las 15H00 hora local (20H00 GMT), más que el número total de votantes en las elecciones de 2021.

Demócratas ganan en Nueva Jersey y Virginia

Si bien Mamdani ha acaparado los titulares, las elecciones a la gobernación de Nueva Jersey y Virginia también son indicadores del clima político estadounidense, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses.

Sherrill, una expiloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

Y en Virginia, la demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.

En la otra punta del país, los californianos votan sobre la redistribución de distritos electorales, lo que favorecería al Partido Demócrata, en respuesta a una iniciativa similar impulsada por Trump en Texas.

El ascenso improbable de Mamdani destaca el debate dentro del Partido Demócrata sobre un futuro centrista o izquierdista, con algunas figuras nacionales prominentes ofreciendo solo respaldos tibios a Mamdani antes de las votaciones.

Cuomo dijo que había "una guerra civil en el Partido Demócrata".

"Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado", declaró Cuomo después votar.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, Grant Reeher, afirmó que una victoria de Mamdani provocaría un "enfrentamiento" con el presidente.

"Trump tratará a la ciudad de Nueva York de manera más agresiva", sostuvo.

gw-bur/sms/atm/mel/mr/ad/db/mvl/cjc