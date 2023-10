escuchar

La campaña hacia la nominación republicana del gobernador de Florida Ron DeSantis ha tenido diferentes matices desde que comenzó. Al principio, el político se centró en otros temas antes de fijar su objetivo en su principal rival, quien lleva la delantera en las encuestas por una amplia ventaja, el expresidente Donald Trump. Sin embargo, eso cambió en sus recientes discursos, donde DeSantis comenzó a atacarlo directamente, recordando una y otra vez sus promesas incumplidas. El miércoles, apuntó hacia él una vez más, al resaltar su “fracaso” en hacer que México pagara por el muro fronterizo con Estados Unidos.

“Creo que cuando dice cosas, como la que dijo en Iowa el otro día, bueno, no pudo seguir su promesa de campaña de que México pagara por el muro fronterizo porque no había, por ejemplo, ningún mecanismo legal que pudiera haber usado para hacerlo”, destacó DeSantis en una entrevista con The Hill, parte de News Nation: “Está racionalizando este fracaso”.

Esta combinación de imágenes creadas el 24 de mayo de 2023 muestra al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante un evento de la noche de las elecciones primarias en Hialeah, Florida, el 23 de agosto de 2022 (archivo) CHANDAN KHANNA - AFP

A principios de este mes, mientras el gobernador de Florida se dirigía a una multitud congregada en una cafetería en Des Moines, Iowa, destacó que Trump había vuelto a su promesa del muro luego de que él mismo sugiriera que era algo imposible de cumplir. Para marcar un contraste con su rival, DeSantis dijo en ese evento político que tenía un plan para financiar la barrera al imponer tarifas a las remesas que se envían a México.

En su entrevista reciente con The Hill, el político republicano manifestó que el expresidente ponía “excusas” y se comprometió a cumplir con esa medida si llega a la silla presidencial: “Tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Me ocuparé de la frontera y tendré el muro. Nos ocuparemos de los carteles de la droga, que es realmente lo que tendría que haber sucedido hace mucho tiempo”. Asimismo, reiteró que Trump podría haber impuesto ciertas tarifas para que México pagara por la barrera. “Eso recaudaría millones de dólares”, sumó.

El distanciamiento entre Trump y DeSantis

Antes de comenzar con sus embestidas más certeras, DeSantis se había dirigido a Trump, quien lo ayudó a consolidar su ascenso político, solo cuando le pedían respuestas específicas en sus diferentes encuentros con la prensa. En los discursos previos, generalizaba las acciones de “gobiernos anteriores”, sin dar detalles.

El presidente Donald Trump estrecha la mano del gobernador de Florida Ron DeSantis cuando llega a la Base de la Fuerza Aérea Tyndall para ver los daños causados por el huracán Harris y asistir a un evento político, el 8 de mayo de 2019 (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Conforme se acercan los comicios, la campaña del republicano, que comenzó con fuerza al ser anunciada como parte de una incursión tecnológica de la entonces red social Twitter, cayó en los últimos meses, lo que obligó a su equipo de campaña a recalcular.

Su estrategia más fuerte comenzó el mes pasado, cuando se desarrolló el segundo debate presidencial republicano, según The New York Times. En ese momento, el gobernador de Florida apuntó contra Trump por saltarse esos encuentros y adoptó un tono más crítico y agresivo.

Por su parte, Trump parece un rival muy bien posicionado. Se postula a las primarias mientras lidera todas las encuestas y enfrenta cuatro acusaciones. Sin embargo, diversos analistas destacan que estas solo han reunido a más votantes republicanos en su campaña. Aun así, hay opiniones divididas sobre el futuro del partido, dado que si bien el expresidente parece ir al frente, los especialistas advierten que debería tener cuidado de que sus rivales no logren cambios significativos en electores que están cansados de las políticas de años anteriores.