“No está listo para un Mundial”: David Faitelson critica a México tras el asesinato del “Mencho”

A cerca de 30 días del Torneo Intercontinental de repechaje de la FIFA en México, la situación de inseguridad en el país, tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Guadalajara —una de las sedes del evento—, generó incertidumbre internacional. En ese contexto, el comentarista deportivo David Faitelson aseguró que México no está listo para recibir el Mundial 2026.

México no está listo para recibir el Mundial 2026, asegura Faitelson

La preocupación se intensificó debido a que Guadalajara es una de las ciudades que albergará actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

David Faitelson asegura que México no está listo para recibir el Mundial 2026 (FIFA/Televisa)

Faitelson afirmó en una entrevista con MVS Noticias que el país atraviesa un momento complejo tras los hechos violentos registrados el 22 de febrero en Guadalajara, donde un operativo culminó con la muerte del líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

“Lo que sí veo es un país convulsionado, tajado, un país que no está listo para recibir un campeonato mundial de fútbol. Fuera de la logística y los equipos, se esperan cientos de miles de visitantes en México, y yo no veo que haya seguridad ni condiciones para aceptar la responsabilidad de albergar un evento masivo como la Copa Mundial”, sostuvo.

El periodista mexicano Óscar Baldera coincidió en que las condiciones actuales no son las más adecuadas para el torneo. Incluso señaló que en la Liga MX se cancelaron partidos tras la muerte de “El Mencho”.

¿Podría cancelarse el Mundial 2026 en México por la inseguridad?

La cancelación de mundiales de fútbol solo ocurrió en 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto de escala global. Por ello, Faitelson consideró poco probable que la FIFA suspenda la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Faitelson asegura que México no está preparado para albergar el Mundial 2026 (X @DavidFaitelson_)

Un antecedente similar ocurrió en 1968, cuando México fue sede de los Juegos Olímpicos de México 1968. Días antes de la inauguración se produjo la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México.

El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz mantuvo conversaciones con el Comité Olímpico Internacional (COI) para evaluar una posible suspensión, que finalmente no se concretó.

Un Mundial marcado por la inseguridad

El periodista Luis Cárdenas señaló que el Mundial 2026 podría estar marcado por la inseguridad no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde en el último año se reportaron tiroteos masivos e intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump.

El director interino del ICE confirmó la presencia de agentes de la agencia federal en el evento deportivo Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

“El Mundial 2026 no va a ser sencillo, en parte por la persecución del ICE en las calles y en eventos masivos que ponen en riesgo la seguridad de los aficionados”, comentó Faitelson. Añadió que la FIFA ha ido a muchos países donde hay conflictos, donde hay inseguridad, por lo que le preocupa lo que se vive en México y también con el país norteamericano.

Además, mencionó los operativos contra migrantes realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Según Faitelson, la FIFA ha organizado torneos en países con distintos niveles de conflictividad, pero persiste la preocupación por las condiciones de seguridad tanto en México como en Estados Unidos de cara al torneo de 2026.