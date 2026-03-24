México y el Mundial 2026: qué dicen los expertos en seguridad sobre la situación en el país anfitrión

México enfrenta una creciente incertidumbre en materia de seguridad a tres meses de ser una de las sedes del Mundial 2026. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, expertos analizan si el país debe reforzar los operativos de protección en estadios y zonas periféricas.

Qué opinan los expertos sobre la seguridad de México durante el Mundial

Los especialistas de seguridad en México consideran que el evento deportivo no será un foco para el crimen organizado.

De acuerdo con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, es “muy raro” que un turista se enfrente a este tipo de delitos en México.

Francisco Rivas sostiene que es muy poco probable que un turista en México sea víctima del crimen organizado [e]STR - XinHua

“Los incidentes más comunes son robos sin violencia, fraudes o, en algunos casos, extorsiones”, aseguró Rivas en diálogo con CNN.

Esta teoría la comparte Rodrigo Peña, especialista del Tecnológico de Monterrey, quien aclara que los grupos criminales en México buscan el control territorial y que no operan bajo una lógica terrorista.

“A la gobernanza criminal no le preocupan momentos, le preocupan procesos mucho más largos. El Mundial sí es un momento de atención, pero no está operando en la lógica, por ejemplo, de un grupo terrorista”, señaló.

Rodrigo Peña, especialista del Tecnológico de Monterrey, asegura que el desafío más grande durante el Mundial es la organización de efectivos de seguridad en los estadios Ginnette Riquelme - AP

No obstante, Peña destaca que el reto del Estado radica en operar estrategias de seguridad efectivas en estadios, plazas públicas y eventos multitudinarios durante el Mundial.

“Ahí es donde realmente se pondrá a prueba la capacidad del Estado”, dijo.

Qué dicen los expertos sobre el operativo coordinado por Claudia Sheinbaum en México

Poco después de la muerte del “Mencho”, el Gobierno anunció el Plan Kukulkán para vigilar las sedes mexicanas del Mundial 2026. El operativo incluye:

El despliegue de 100 mil agentes de policía y Ejército.

Aeronaves y sistemas antidrones para resguardar “de cualquier amenaza” estadios, hoteles, aeropuertos y zonas para aficionados en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y sedes alternas.

“Tenemos dos retos: mostrar un México confiable para la comunidad internacional y tener la capacidad de enfrentar los antagonismos que afecten la integridad nacional”, dijo Román Villalvazo Barros, jefe del Centro de Coordinación para el Mundial.

Pese al resguardo nacional de los puntos céntricos del Mundial 2026, los expertos advierten que la mayor vulnerabilidad reside en las zonas periféricas y fuera de los corredores turísticos oficiales.

“La mayor vulnerabilidad está fuera de las áreas protegidas”, señaló Peña. “Los corredores turísticos, estadios y lugares clave estarán altamente resguardados, pero no ocurre lo mismo en todas las zonas urbanas”.

Francisco Rivas, por su parte, remarcó que México necesita fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción de manera estructural para garantizar una seguridad duradera que beneficie tanto a turistas como a la población local.

Preocupación internacional por la seguridad en México

Algunos directivos de las federaciones internacionales han mostrado su preocupación por el crimen organizado en México.

Michael Ricketts, de la Federación de Jamaica, asegura que existe un “nivel de incertidumbre” y preocupación por la seguridad de sus equipos al jugar en sedes como Guadalajara.

Las federaciones de Portugal y Bolivia también han solicitado claridad o evaluación continua de la situación.