Desde mayo de 2026: la tajante decisión de Target que impacta en la alimentación de miles de familias

A partir del verano boreal de 2026, quienes recorran los pasillos de cereales en las tiendas de Target encontrarán una diferencia clave que no se percibe a simple vista, pero que puede tener un efecto directo en la alimentación de millones de familias. La cadena minorista anunció un giro profundo en su política de surtido que modifica por completo una de las categorías más consumidas en los hogares estadounidenses.

El cambio total en la góndola de cereales dentro de Target

Según el comunicado oficial difundido por la propia empresa, Target informó que para finales de mayo venderá exclusivamente cereales elaborados sin colorantes sintéticos certificados, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online.

La decisión implica que cualquier cereal que desee mantener su espacio en las estanterías de Target deberá sustituir tintes artificiales Shutterstock

Esto implica que el 100% de los productos de esa categoría, sin excepción, deberán cumplir con el nuevo estándar. La decisión convierte a la compañía en uno de los primeros minoristas nacionales en adoptar una política de este alcance dentro de una categoría completa de alimentos.

En ese mismo comunicado, la empresa explicó que esta transformación forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar su liderazgo comercial y a fortalecer su próxima etapa de crecimiento.

La ejecutiva Cara Sylvester, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target, subrayó que el objetivo es acompañar la evolución de las preferencias del público. “Sabemos que los consumidores priorizan cada vez más estilos de vida saludables y estamos actuando con rapidez para adaptar nuestra oferta a esas necesidades”, afirmó.

Además, sostuvo que el nuevo surtido facilita que las familias, especialmente aquellas con poco tiempo disponible, puedan elegir opciones con las que se sientan tranquilas.

La compañía también detalló que la decisión se basa en información recabada a través de estudios internos y datos de ventas que evidencian un cambio sostenido hacia productos sin aditivos artificiales, en particular en aquellos artículos destinados a niños.

La presión directa de Target sobre las grandes marcas

De acuerdo con un informe exclusivo publicado por Axios, la medida no se limita a las marcas propias de Target, sino que alcanza también a todas las nacionales que deseen conservar espacio en sus estanterías. Esto significa que históricos deberán reformular sus productos si quieren seguir vendiéndose en la cadena.

A diferencia de otras cadenas que solo reformulan sus marcas blancas, Target extendió esta exigencia a marcas icónicas Instagram Target

El artículo remarca que los minoristas rara vez imponen estándares de ingredientes a las grandes marcas. En este caso, la decisión de Target coloca a la empresa entre los primeros actores nacionales en eliminar aditivos sintéticos certificados de una categoría entera, lo que genera un precedente que podría replicarse en otros segmentos del supermercado.

El mismo medio señala que el anuncio llega en un momento en que los funcionarios federales de salud intensificaron la presión sobre los fabricantes de alimentos en relación con los colorantes artificiales. La discusión sobre los tintes sintéticos se ha convertido en un punto álgido dentro del debate sobre los alimentos ultraprocesados, especialmente aquellos orientados al público infantil.

Una extrabajadora de Target reveló trucos para ahorrar en la tienda

El contexto político y regulatorio: Target sigue la línea de la administración Trump

La decisión de Target se inscribe en un clima más amplio de endurecimiento de estándares en la industria alimentaria, dice CNBC. Según el medio, grandes fabricantes como PepsiCo, Campbell’s y Conagra Brands ya anunciaron el año pasado planes para reducir o eliminar colorantes artificiales, en respuesta a la iniciativa “Make America Healthy Again”.

Este lema es promovido por la administración Trump y al enfoque del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sobre los alimentos ultraprocesados y los aditivos químicos.

La iniciativa de Target se alinea con la agenda de salud de la administración Trump y las directrices del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr Mark Schiefelbein� - AP�

Sin embargo, Target parece haber optado por un calendario más acelerado que varias de las marcas que comercializa. Por ejemplo, el fabricante General Mills prevé eliminar los colorantes sintéticos certificados de todos sus cereales en Estados Unidos para el verano de 2026, con una retirada total en el comercio minorista proyectada hacia finales de 2027.

Entre sus productos más emblemáticos, se encuentra Lucky Charms, que también figura dentro de ese cronograma extendido.

La cadena minorista, en cambio, fijó como fecha límite finales de mayo de 2026 para que todos los cereales disponibles en sus estantes cumplan con el nuevo criterio. Esto la coloca por delante de varios fabricantes en términos de implementación efectiva.