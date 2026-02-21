Parecen inofensivos pero no lo son: los 5 alimentos ultraprocesados que un experto de Florida recomienda eliminar ya
Estos productos esconden formulaciones industriales dañinas para el metabolismo y el sistema cardiovascular
- 4 minutos de lectura'
Un especialista en nutrición de Florida encendió las alarmas sobre la composición de la dieta diaria al identificar una lista de alimentos de consumo habitual que, a menudo, pasan desapercibidos como ultraprocesados. A través de un análisis detallado, el experto explicó cómo estos productos esconden formulaciones industriales que podrían comprometer la salud metabólica.
Los alimentos comunes que son considerados ultraprocesados
El doctor Eric Berg, especialista en salud con sede en Florida y divulgador digital, identificó los cinco alimentos ultraprocesados que, bajo su criterio profesional, representan el mayor riesgo para el organismo, según Fox News.
Entre los alimentos se encuentran:
- Salsa de tomate ketchup
Aunque se percibe como un condimento inofensivo, las versiones comerciales suelen contener altas concentraciones de azúcares añadidos, como el jarabe de maíz. El consumo recurrente de estos aderezos puede derivar en un exceso calórico y alteraciones metabólicas.
Se recomienda priorizar versiones sin azúcar o alternativas con bajo contenido de edulcorantes.
- Yogur saborizado
A diferencia del yogur natural, las variedades con sabor suelen estar hechas con edulcorantes artificiales, estabilizadores y azúcares ocultos. Se aconseja sustituirlos por yogur integral natural con fruta fresca.
El impacto real del yogur en la salud depende estrictamente del control de las porciones y la ausencia de aditivos industriales.
- Galletas crackers
A pesar de su apariencia ligera, estas galletas están compuestas principalmente por harinas refinadas, aceites vegetales de baja calidad y azúcares. Estos ingredientes provocan picos de glucosa en sangre debido a su bajo contenido de fibra.
- Barras de caramelo y chocolate industrial
Se trata de un “cóctel” de almidones refinados y aditivos artificiales que comprometen la salud cardiovascular a largo plazo. Su consumo frecuente se relaciona con el deterioro de la respuesta metabólica del organismo.
- Conos de helado (barquillos)
Los conos de fabricación industrial suelen ser productos altamente ultraprocesados, ya que se elaboran con harinas refinadas y grasas poco saludables. Al combinarse con helados comerciales, se genera una “dosis doble” de ingredientes artificiales y azúcares que potencian el efecto negativo sobre el perfil lipídico y la salud general.
Por qué los alimentos ultraprocesados son perjudiciales para la salud
Los productos ultraprocesados representan un riesgo para la salud debido a su naturaleza sintética, al ser formulaciones industriales con un aporte nutricional mínimo o nulo de alimentos íntegros.
Su perfil se caracteriza por una alta densidad calórica y una concentración elevada de azúcares refinados, grasas saturadas, sodio y aditivos, señaló BBC.
La evidencia científica vincula su ingesta regular con el desarrollo de patologías crónicas no transmisibles, tales como obesidad, diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares y diversas neoplasias.
Entre las características de los alimentos ultraprocesados, se encuentran:
- Alto contenido de azúcares, grasas trans y sodio.
- Bajo valor nutricional, con escasez de vitaminas, minerales y fibra.
- Uso de aditivos para mejorar su sabor, textura y durabilidad.
- Presentación en envases llamativos y fácil acceso en supermercados.
Qué tipos de ultraprocesados existen y cuáles son los alimentos más comunes
Según el grado de manipulación, se establecen distintos tipos de alimentos procesados, de acuerdo con lo que indica el sitio Bariatricline:
- Alimentos mínimamente procesados: se preparan para facilitar el consumo, como las frutas secas sin cascarón (nueces, almendras, avellanas).
- Alimentos con algún tipo de tratamiento: cuentan con un proceso tecnológico como los alimentos congelados o cocidos, las latas en conserva (de atún u otros pescados), las verduras congeladas, etc.
- Alimentos con ingredientes añadidos: incluyen ciertos añadidos que alteren o mejoren sus propiedades con el fin de potenciar su sabor o apariencia (edulcorantes, colorantes y conservantes).
- Alimentos altamente procesados o ultraprocesados: aptos para el consumo inmediato, por lo que se someten a un alto nivel de procesamiento (galletas, dulces, snacks, cereales, embutidos, pizzas congeladas, platos listos para comer, etc).
Entre los alimentos ultraprocesados más comunes se incluyen:
- Refrescos y bebidas azucaradas.
- Bollería industrial y galletas.
- Aperitivos y snacks empaquetados (patatas fritas, palomitas de microondas).
- Comidas precocinadas y congeladas.
- Carnes procesadas como salchichas, embutidos y nuggets.
- Cereales de desayuno azucarados.
- Dulces.
