Día de Muertos: Barbie celebra una de las fiestas latinas más importantes con edición una especial

Cada año, Mattel anuncia una colección especial con motivo del Día de Muertos, una de las fiestas más importantes en México. El 2 de septiembre, la marca reveló cómo será la Barbie de la edición 2025. Asimismo, la compañía lanzó varios juguetes inspirados en esta fecha.

Cómo se ve la Barbie Día de Muertos 2025 y cuánto cuesta

Dos meses antes de la celebración, que se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre de 2025, Mattel publicó en sus redes sociales el esperado lanzamiento de la Barbie Día de Muertos. Además de contar con el tradicional maquillaje de calavera de azúcar que ha portado esta muñeca desde sus inicios, en esta ocasión su atuendo se inspiró en la flor de cempasúchil.

En 2025, la colección de Día de Muertos de Barbie estuvo marcada por las flores de cempasúchil (Facebook/Barbie Latam)

La descripción en el sitio oficial de Mattel Creations señaló que el vestido blanco cuenta con una falda multicapa y unas dramáticas mangas de tul transparente.

La prenda luce un diseño bordado de flores de cempasúchil, las cuales se usan en los altares de Día de Muertos para guiar a los espíritus hacia el mundo de los vivos.

Otro de los aspectos llamativos en esta muñeca es la joyería dorada que porta. Como señaló la marca, la corona cuenta con más flores de cempasúchil, así como con intrincados detalles de corazones y calaveras.

Las primeras personas que adquirieron la Barbie Día de Muertos fueron los miembros de Barbie Club 59 y Fang Club. Estas membresías le permiten a las personas entrar a una venta anticipada y exclusiva para asegurar sus compras de juguetes de colección.

Esa venta especial sucedió el 2 de septiembre, por lo que la muñeca ya puede ser comprada por el público general. De acuerdo con el sitio de Mattel, el precio de la Barbie Día de Muertos 2025 es de US$81.

Cómo se ve el Ken Día de Muertos 2025 y cuánto cuesta

La primera Barbie Día de Muertos fue anunciada en septiembre de 2019, como reportó en su momento USA Today. En ese entonces, Mattel solo creaba una muñeca para conmemorar esta festividad. Pero a partir de 2021, Barbie se presentó en la celebración acompañada de Ken.

El atuendo de Ken es parecido a la ropa que visten los charros, quienes son jinetes en México (Instagram/@barbie)

El muñeco de Ken en 2025 luce un maquillaje de calavera de azúcar y su camisa blanca cuenta con flores de cempasúchil bordadas.

Para hacer juego con Barbie, los detalles en el atuendo del muñeco fueron plasmados en color dorado y su sombrero (así como la joyería de Barbie) cuenta con motivos de corazones y calaveras.

A diferencia de la muñeca, Ken ostenta un maquillaje de calavera en sus manos. Esta figura de colección fue lanzada al mismo tiempo que Barbie y tiene un costo de US$81, como señaló Mattel Creations.

Mattel puso a la venta más juguetes en honor al Día de Muertos

Junto con Barbie y Ken, Mattel publicó una colección completa de productos basados en Día de Muertos este 2025. Una de las piezas que más llamó la atención fue la muñeca de Skelita Calaveras, el personaje de Monster High, que fue creado en 2012 en honor a esta festividad.

La muñeca de Skelita Calaveras cuenta con detalles de flores de cempasúchil y del dios Quetzalcóatl (Facebook/Monster High)

Mientras Barbie y Ken fueron vestidos con flores, la figura de colección de Skelita Calaveras fue diseñada con inspiración azteca, como señaló Mattel Creations. Los aztecas fueron una de las civilizaciones que vivieron en México antes de la conquista española.

Tanto el vestido como la joyería que porta esta muñeca muestra la imagen de Quetzalcóatl, el dios prehispánico, también conocido como la Serpiente Emplumada. Esta figura tiene un precio de US$60.

Dentro de la colección de Día de Muertos de Mattel se encuentran remeras, suéters, bolsas, vasos y una edición del juego de cartas UNO con ilustraciones alusivas a la festividad. La Barbie Día de Muertos 2024 todavía está disponible en el sitio web de Mattel Creations y cuesta US$75.