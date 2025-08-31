Cómo son y dónde están las mejores aguas frescas mexicanas de California: “Manejé una hora para llegar y vale la pena”

Las aguas frescas mexicanas en California se volvieron virales gracias a un puesto callejero de South Central, Los Ángeles. El lugar, mostrado en la cuenta de Instagram del influencer Luis Fernando Garibay Wuiltron, atrajo la atención de los usuarios por su amplia oferta de sabores y una tradición que cruzó la frontera.

¿Dónde están las mejores aguas frescas de Los Ángeles?

El puesto se encuentra detrás de un local de Carl’s Jr. y un Chase Bank, en pleno South Central. Visitantes como el creador de contenido Garibay Wuiltron, que figura en Instagram como @teddygrubs, aseguraron que compensa el viaje hasta el lugar: “Tuve que manejar una hora para llegar, pero vale la pena”, comentó una de las personas tras probar varias de las bebidas.

Un vendedor ofrece degustaciones gratis a los visitantes

Sabores de aguas frescas mexicanas que se volvieron virales

El menú supera la docena de opciones y mezcla tradición con innovación. Entre las variedades que aparecen en el video están:

Agua de coco cremosa , “la más famosa de TikTok”.

, “la más famosa de TikTok”. Pepino con limón , que en el recorrido el influencer afirma que son “frescas para días calurosos”.

, que en el recorrido el influencer afirma que son “frescas para días calurosos”. Ensalada de frutas con mango, sandía, pepino, limón, guayaba, naranja, mandarina, blueberries y cranberry.

con mango, sandía, pepino, limón, guayaba, naranja, mandarina, blueberries y cranberry. Nance con jocote de marañón , sabor típico de México y Centroamérica.

, sabor típico de México y Centroamérica. Berries mix con dragonfruit , una “combinación frutal y colorida”.

, una “combinación frutal y colorida”. Horchata de mango con maracuyá .

. Cola de piña, fresa de leche y tepache .

. Licuado de plátano, presentado como agua fresca.

El puesto viral se esconde detrás de un Carl’s Jr. y un Chase Bank Captura de pantalla del video de @teddygrubs

El encargado del puesto ofrece degustaciones a todos los que se acercan: “Si gustan probar todas, les doy la prueba de todas. Para que vean que no soy malo”, afirma el comerciante.

En el video, el creador de contenido probó varias aguas, pero por fuera de esa categoría destacó el licuado de sabor de banana: “Aparte ordenamos la de plátano, que estuvo riquísima. 100% recomendado”. También bromeó sobre la tradición de llevar grandes recipientes.“Es como venir con la olla”, dijo entre risas.

De las ferias locales a un negocio con identidad latina

Otras historias demuestran que la pasión por las aguas frescas no solo reflejan tradición y cultura, también muestra que pueden ser una gran oportunidad de negocio. Tal es el caso de Víctor Guardiola, hijo de inmigrantes mexicanos que llegó a Estados Unidos de niño y hoy factura en siete cifras con su marca Bawi, inspirada en sabores tradicionales como piña, limón y maracuyá.

El emprendimiento comenzó en Austin, Texas, cuando Guardiola y su socio Jordan Hicks detectaron que las bebidas azucaradas estaban ligadas a altos índices de diabetes y enfermedades cardíacas en la comunidad latina. Su idea fue ofrecer una alternativa con menos azúcar, sin perder la esencia cultural.

Hay más de una docena de sabores, entre ellos coco, nance y horchata de mango Captura de pantalla del video de @teddygrubs

Los primeros pasos fueron modestos: preparar recetas con una soda stream y venderlas en mercados de agricultores, donde se agotaban cada fin de semana. Más tarde realizaron encuestas en Whole Foods. La validación del mercado fue clara: había espacio para un producto que combinara sabor, salud e identidad.

El crecimiento llegó gracias al atractivo de la nostalgia. Según su co-creador, Bawi conecta tanto con latinos que buscan revivir sabores de su infancia como con consumidores curiosos que quieren probar algo nuevo. Hoy, gran parte de sus compradoras son mujeres jóvenes no latinas, de entre 25 y 34 años.