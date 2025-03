DOGE amenaza programa de gobierno que hace que declaración de impuestos sea gratuita y más eficiente

WASHINGTON (AP) — Mia Francis, una barista de 22 años de Boston, hizo su declaración de impuestos por su cuenta este año por primera vez, utilizando un programa gratuito del gobierno que facilitó el proceso porque hizo la mayor parte del trabajo por ella.

Francis comentó que le tomó 45 minutos completar el trámite con el programa IRS Direct File, un sistema electrónico de presentación de declaraciones de impuestos que el IRS hizo permanente el año pasado y que se ha implementado en 25 estados.

Francis espera un reembolso de 530 dólares. Y como ahorró dinero al no utilizar una empresa comercial de preparación de impuestos para presentar sus impuestos, “ese dinero será de gran ayuda”, dijo. Planea usarlo para un viaje a Ámsterdam este año.

A pesar de su popularidad entre Francis y gran parte de la población estadounidense, el futuro del IRS Direct File sigue siendo incierto al tiempo que Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) navegan a través de la burocracia federal. Hasta ahora, el programa sigue disponible para su uso antes de la fecha límite de presentación de impuestos del 15 de abril, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se comprometió durante su audiencia de confirmación en enero a mantenerlo, al menos para esta temporada de impuestos.

Representantes del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y del DOGE no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press sobre sus planes para Direct File. Pero un experto republicano en impuestos afirma que el IRS nunca obtuvo autorización del Congreso para crear Direct File. Y los legisladores republicanos y las empresas comerciales de preparación de impuestos se quejan de que el programa es un desperdicio de dinero porque ya existen programas de presentación gratuita, aunque son difíciles de usar.

Direct File se lanzó como un programa piloto en 2024 luego que al IRS se le encargara investigar cómo crear un sistema de “presentación directa” como parte del dinero que recibió de la Ley de Reducción de la Inflación firmada por el entonces presidente Joe Biden en 2022. En mayo pasado, la agencia anunció que el programa sería permanente.

El IRS aceptó 140.803 declaraciones presentadas por contribuyentes utilizando Direct File en los 12 estados donde estuvo disponible la temporada de impuestos pasada. Este año se ha ampliado para incluir la mitad del país. No está claro cuántos contribuyentes han utilizado Direct File este año.

Merici Vinton, una de las creadoras originales de Direct File del Servicio Digital de Estados Unidos, destacó la facilidad y accesibilidad del programa y lo calificó como “un gran ejemplo de cómo las personas deberían interactuar con el gobierno en el siglo XXI”.

“Efectivamente lanzamos una startup en el IRS”, explicó. “Fue construida por un equipo de producto interno, de manera iterativa, y enviamos actualizaciones al software para mejorar la experiencia del usuario en tiempo real basándonos en comentarios. Si seguimos invirtiendo en ello, tanto los contribuyentes como el IRS pueden beneficiarse”.

Musk publicó el mes pasado en su sitio de redes sociales que había “eliminado” 18F, una agencia gubernamental que trabajó en proyectos tecnológicos como el programa Direct File del IRS. Esto llevó a cierta confusión sobre si Direct File sigue disponible para los contribuyentes. Sin embargo, conversaciones dentro del IRS indican que no se ha tomado ninguna decisión sobre si se eliminará el programa, según dos personas familiarizadas con estas conversaciones que informaron a la AP.

El excomisionado del IRS, Daniel Werfel, quien supervisó el lanzamiento del programa, dijo que los funcionarios del Tesoro que consideran el futuro del programa deberían tener en cuenta “la voz de los contribuyentes”.

“Mi reflexión es que los contribuyentes están en situaciones muy diferentes y tienen preferencias muy distintas sobre cómo quieren presentar sus impuestos”, comentó. “Para aquellos cuya preferencia es presentar electrónicamente directamente con el IRS de forma gratuita, es una buena opción tenerla en el menú. Pero no debería reemplazar otras opciones”.

Derrick Plummer, un portavoz de Intuit, una de las empresas de preparación de impuestos comerciales más grandes del país, dijo que la preparación de impuestos gratuita ha estado disponible durante años antes de que llegara Direct File.

“IRS Direct File es una solución en busca de un problema, un desperdicio de dólares de los contribuyentes y un drenaje de recursos críticos del IRS”, afirmó. Un informe de junio de 2024 del Inspector General del Tesoro para la Administración Fiscal estima que los costos anuales de Direct File pueden variar entre 64 millones y 249 millones de dólares.

“El IRS debería centrarse en su misión principal, incluyendo la privacidad de los datos y el servicio al cliente, mientras que los responsables de políticas en Washington se enfocan en simplificar el código tributario”, dijo Plummer.

Sin embargo, otros contribuyentes, como Aquiel Warner, de 31 años, en Austin, Texas, afirman que quieren evitar usar software comercial de preparación de impuestos.

Warner presentó sus impuestos con Direct File en 10 minutos utilizando su teléfono y un chatbot que proporciona el IRS. Le gusta la conveniencia del programa, que prellenó sus formularios de impuestos y que permitió la presentación gratuita. Aunque tiene algunas preocupaciones sobre la privacidad de los datos en el gobierno —se informa que el DOGE tiene acceso a algunos de los sistemas internos del IRS— se siente más segura al hacerlo a través del IRS que con servicios comerciales de preparación de impuestos.

“No quiero ser un producto. No quiero que vendan mi información cuando presente mis impuestos”, señaló. “Tengo que presentar mis impuestos, y no quiero estar en una situación en que, para presentar mis impuestos, tenga que pagar para obtener la ayuda que necesito porque no soy una preparadora de impuestos profesional”.

Grover Norquist, presidente de Americans for Tax Reform, dijo que el IRS nunca obtuvo permiso explícito del Congreso para crear el sistema Direct File.

“Realmente no importa si es una buena idea. Se hizo ilegalmente”, afirmó, pidiendo al Congreso y al Departamento de Justicia que investiguen lo que él dice es un gasto no autorizado que se destinó a la creación de Direct File.

Los legisladores demócratas en enero pidieron a Bessent y al nominado a comisionado del IRS, Billy Long, que preservaran el programa. Escribieron en una carta que “terminar con Direct File perjudicará a los estadounidenses comunes”. Long aún no ha recibido una audiencia de nominación.

Mientras tanto, Musk y su grupo de programadores podrían decidir utilizar sus habilidades tecnológicas para impulsar el programa —o usar la misma destreza digital para eliminarlo.

Por su parte, Werfel espera que la agencia mantenga el programa.

“Es un país grande con muchos contribuyentes y muchas preferencias diferentes”, subrayó.

Francis, la barista de Boston, también espera que así sea.

“Hay muchos jóvenes como yo que están trabajando y averiguando cómo presentar sus impuestos —esto simplemente lo hace más rápido y fácil”, comentó.

