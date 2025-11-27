Donald Trump impuso una nueva tarifa de US$100 que afecta solo a extranjeros y entra en vigor en enero de 2026

La administración Trump comunicó esta semana una nueva tarifa que se aplicará solo a los extranjeros en Estados Unidos. En específico, se trata de una actualización que impone 100 dólares adicionales para los turistas internacionales que quieran visitar algunos de los parques nacionales más emblemáticos de ese país.

El aumento tarifario para extranjeros en los Parques Nacionales de Estados Unidos

El Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) presentó una nueva estructura tarifaria que, según explicó en un comunicado, busca priorizar a las familias estadounidenses y transferir parte del costo de mantenimiento a los turistas del exterior.

Los turistas extranjeros deberán pagar US$100 además de la tarifa regular que corresponda para cada parque Ross D. Franklin - AP

A partir del 1° de enero de 2026, los visitantes que no residan en Estados Unidos enfrentarán un incremento sustancial para recorrer los principales parques nacionales, entre ellos el Gran Cañón, Yellowstone, Yosemite y las Montañas Rocosas.

El DOI informó que el pase anual para no residentes costará US$250, más del triple de los US$80 que pagarán los estadounidenses. Quienes opten por no adquirir ese pase deberán abonar US$100 adicionales por persona, además del precio habitual de ingreso.

La justificación oficial pone el foco en un criterio de “prioridad para los residentes”. En el comunicado de la agencia, el secretario del Interior, Doug Burgum, enfatizó que “estas políticas garantizan que los contribuyentes estadounidenses, que ya sostienen el Sistema de Parques Nacionales, continúen disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales aportan su parte para mantener y mejorar los parques para las generaciones futuras”.

La medida llega en un contexto de baja de visitantes internacionales a los Parques Nacionales Qian Weizhong - Getty Images

La Casa Blanca reforzó ese mensaje mediante una publicación en la red social X que sintetizó la lógica del cambio: “Los estadounidenses ofrecen precios asequibles mientras los extranjeros pagan mucho más”.

El turismo internacional cae en los Parques Nacionales de Estados Unidos

De acuerdo a un informe de CNN, el anuncio llega en un momento de caída en la llegada de extranjeros a los parques estadounidenses, motivada por las políticas arancelarias y las medidas antimigrantes de la administración Trump.

Yellowstone, uno de los destinos más concurridos, registró un descenso pronunciado en la presencia de turistas internacionales en los últimos años: de representar en 2018 el 30% del total de visitantes, pasaron al 14,8% en 2024, de acuerdo a un informe del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos aumentó el precio de ingreso a los Parques Nacionales para turistas extranjeros iStock

Mientras tanto, otro análisis de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales advirtió que el impacto del cierre de gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos, todavía se siente.

Según la asociación, durante ese período, los parques perdieron unos US$41 millones en tarifas de entrada y recreación no cobradas, lo que dejó a las áreas protegidas con menos personal y recursos para su mantenimiento.

Ingreso gratis a los Parques Nacionales para residentes de Estados Unidos en estas fechas

Además del aumento tarifario para los visitantes extranjeros, el DOI anunció un conjunto de medidas complementarias. Entre ellas se destacan las “jornadas patrióticas sin tarifas para residentes”, que se aplicarán en fechas específicas del próximo año.

Los extranjeros deberán pagar más que los estadounidenses para ingresar a los Parques Nacionales

Día del Presidente: 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 Día de los Caídos: 25 de mayo de 2026

25 de mayo de 2026 Día de la Bandera y cumpleaños del presidente Trump: 14 de junio de 2026

14 de junio de 2026 Fin de semana del Día de la Independencia: del 3 al 5 de julio de 2026

del 3 al 5 de julio de 2026 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales: 25 de agosto de 2026

25 de agosto de 2026 Día de la Constitución: 17 de septiembre de 2026

17 de septiembre de 2026 Cumpleaños de Theodore Roosevelt: 27 de octubre de 2026

27 de octubre de 2026 Día de los Veteranos: 11 de noviembre de 2026

En paralelo, se adelantó la llegada de un sistema de reservas vanguardista y mejoras en el acceso para motociclistas, iniciativas que fueron calificadas como “la modernización más significativa del acceso a los parques nacionales en décadas”.