Donald Trump insta a los republicanos a votar a favor de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein. Se trata de un drástico cambio de postura del mandatario estadounidense días después de que un comité del Congreso publicara una serie de correos electrónicos en los que Epstein afirmaba que Trump “pasó horas” con una de las víctimas de la red de abuso sexual.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar”, escribió Trump este domingo por la noche en una publicación que hizo en Truth Social. “El Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo aquello a lo que tenga derecho legalmente. ¡Me da igual!”, aseguró.

El mensaje publicado por Trump sobre la desclasificación de archivos de Epstein Captura Truth Social Trump

Trump manifestó que el Departamento de Justicia ya entregó al público “decenas de miles de páginas” relativas a Epstein y señaló que también investiga a dirigentes demócratas como Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers por sus presuntos vínculos con la red del financista, según informó The Washington Post.

El presidente republicano argumentó que si los demócratas contaran con material comprometedor lo habrían difundido antes de lo que describió como “nuestra aplastante victoria electoral”.

Previamente, algunos republicanos habían apoyado una petición para forzar la votación sobre este asunto Archivo

El mandatario sostuvo que es momento de “dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical” y consideró que las acusaciones buscan desviar la atención. “Empecemos a hablar de los logros sin precedentes del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas, no para nosotros”, sostuvo.

El giro público de Trump coincidió con el avance de una iniciativa interna destinada a forzar una votación sobre la propuesta de publicación total de los archivos. Esa moción alcanzó los apoyos necesarios en los últimos días, gracias a la adhesión de representantes republicanos dispuestos a romper la disciplina partidaria, precisó The Guardian.

Hace algunos días se publicaron unos correos electrónicos en los que Epstein vinculó a Trump con una de las víctimas de su red (Photo by Davidoff Studios/Getty Images) Davidoff Studios Photography - Archive Photos

Al respecto, varios de los integrantes de ese grupo de republicanos díscolos anticiparon que, de llegar al pleno, decenas de republicanos votarían a favor. El representante por Kentucky, Thomas Massie, afirmó que la cifra podría alcanzar el centenar de representantes, casi la mitad de los 2019 que ocupan la bancada republicana. En ese sentido, Trump lamentó que “algunos miembros del Partido Republicano están siendo utilizados”.

Si la Cámara de Representantes aprueba la medida, aún tendría que ser aprobada por el Senado y firmada por Trump para que se haga efectiva la publicación de los archivos en cuestión. La semana pasada, estos dos pasos aún parecían inciertos, pero la declaración de Trump sugiere que podrían llevarse a cabo.

Con información de Europa Press.