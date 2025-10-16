Donald Trump promete que le pagará a los militares, pero con el cierre de gobierno crece la incertidumbre

Donald Trump le ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, utilizar “todos los fondos disponibles” para garantizar los pagos a las tropas en medio del cierre de gobierno. Y si bien la promesa del mandatario generó alivio entre los militares, no logró disipar del todo la incertidumbre, y la ansiedad de las familias que temen no recibir sus salarios.

Trump aseguró que las tropas recibirán su pago, pese al cierre de gobierno

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump se comprometió a pagar los salarios de los militares, que corrían riesgo de no ser abonados. “No permitiré que los demócratas tomen como rehenes a nuestras Fuerzas Armadas y a toda la seguridad de nuestra nación con su peligroso cierre gubernamental”, publicó en la red social.

Donald Trump afirmó en sus redes sociales que pagará los salarios de los militares de EEUU Truth Social: @realDonaldTrump

En el texto, el presidente de Estados Unidos responsabilizó directamente al líder demócrata Chuck Schumer por el estancamiento legislativo y aseguró que le ordenó a su secretario de Defensa “utilizar todos los fondos disponibles para pagar a nuestras tropas el 15 de octubre”.

Según indicó el mandatario, “hemos identificado fondos para ello y el Secretario Hegseth los utilizará para pagar a nuestras tropas”. Aunque no dio más detalles, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca informó a Associated Press que utilizaría fondos de investigación y desarrollo del Pentágono para pagar al personal activo “en caso de que la falta de financiación continúe después del 15 de octubre”.

Preocupa el posible atraso en los pagos de militares y miembros de fuerzas de seguridad de EEUU por el cierre de gobierno Erin Hooley - AP

Familias de militares, con la angustia de no saber si cobrarán sus salarios

A pesar del compromiso de Trump, las familias de los militares siguen preocupadas. Es el caso de Naomi Pyle, esposa de un oficial de la Marina en San Diego, quien le manifestó a CBS News su angustia por la posibilidad de no recibir el próximo cheque de pago a tiempo. “Ya vivíamos al día, así que esto no ayuda en absoluto. Tenemos que elegir qué facturas pagar ahora”, dijo.

La mujer explicó que con un ingreso semanal de unos US$1200, su entorno debe afrontar el alquiler, tratamientos médicos y los gastos de sus dos hijos, uno de ellos con autismo. “No debería costarnos sobrevivir”, expresó.

También Misty Gilbert, casada con un miembro de la Guardia Costera, comentó que su salario como maestra apenas cubriría el alquiler si su esposo dejara de cobrar. “La incertidumbre causada por el cierre ha sido extremadamente estresante”, dijo.

Según un estudio de 2023 elaborado por la organización Blue Star Families, una de cada seis familias de militares en servicio activo sufre inseguridad alimentaria, y un tercio dispone de menos de US$3000 en ahorros. Para su directora ejecutiva, Kathy Roth-Douquet, la posible falta de pago puede tener “un impacto devastador” no solo financiero, sino también psicológico. “Muchas familias dependen de un solo ingreso, y si no lo reciben, pueden verse arrastradas al desastre”, advirtió.

La Galería Nacional del Arte en Washington con un cartel de cerrado por el cierre del gobierno Jose Luis Magana - FR159526 AP

Empleados civiles federales también afectados por el cierre del gobierno

Mientras las tropas esperan el depósito prometido, miles de trabajadores civiles federales viven con la angustia de no saber si podrán pagar sus gastos básicos. Peter Farruggia, empleado público suspendido, contó que logró cubrir el alquiler, aunque no podrá afrontar el resto de las facturas. “No tengo muchas opciones”, señaló a la agencia AP.

El cierre gubernamental comenzó luego de que los demócratas rechazaron una resolución de corto plazo que excluía la extensión de subsidios del programa de salud conocido como Obamacare. Desde entonces, no hubo avances en las negociaciones. La Casa Blanca insistió en que cualquier conversación debe darse después de reabrir el gobierno, mientras los republicanos mantienen su posición de no ceder sin concesiones previas.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) informó que alrededor de 750 mil empleados fueron suspendidos temporalmente, consignó Univision.