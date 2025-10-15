Administración del Seguro Social: los servicios que no están disponibles por el cierre de gobierno

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) advirtió que la agencia opera con servicios reducidos debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, que se inició en el primer minuto del miércoles 1º de octubre. Como consecuencia, ciertas funciones no están disponibles.

Qué servicios no están disponibles en la Administración del Seguro Social

La agencia federal destacó tres trámites que los beneficiarios de la Administración del Seguro Social no pueden realizar mientras persista el cierre gubernamental. En tanto, aquellos que reciben las prestaciones del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Complementario (SSI, por sus siglas en inglés) verán respetadas las fechas establecidas.

(Archivo) Ciertos trámites permanecen en suspenso en las oficinas de la SSA debido al cierre del gobierno Freepik

La restricción en los trámites se debe al despido de miles de trabajadores federales, anunciados por Donald Trump el fin de semana pasado. La agencia indicó que las oficinas de la SSA permanecen abiertas durante el cierre del gobierno, aunque con servicios reducidos.

Por otra parte, las oficinas de audiencias están abiertas para celebrar audiencias ante un juez de Derecho Administrativo.

Así, el organismo detalló tres servicios que no están disponibles actualmente:

El reemplazo de una tarjeta de Medicare.

La emisión de una carta de comprobante de ingresos.

La actualización o la corrección del registro de ganancias.

En tanto, recalcó que continúan disponibles los servicios en línea, por lo que los beneficiarios pueden solicitar una tarjeta de Medicare de reemplazo u otros trámites a través de esta vía.

(Archivo) Los beneficiarios del Seguro Social y del SSI recibirán sus pagos de forma rutinaria Shutterstock

Los servicios que opera la SSA durante el cierre del gobierno

Asimismo, la agencia indicó los trámites que los usuarios pueden realizar de forma ininterrumpida en las oficinas locales. Estos son:

Asesoría para solicitar beneficios de la SSA.

Ayuda para iniciar una apelación.

Modificación de la dirección de domicilio o cambios en la información de depósito directo (desde el 30 de septiembre pasado, la agencia eliminó los cheques en papel).

Aceptación de informes de fallecimiento.

Verificación del estatus de ciudadanía.

Reemplazo de un pago del Seguro Social perdido o faltante.

Emisión de un pago crítico.

Cambios de un representante de beneficiario.

Procesamiento de una modificación en el arreglo de vivienda o de ingresos, destinado a beneficiarios del SSI.

Emisión de tarjetas del Seguro Social nuevas o su reemplazo.

Los beneficiarios de la SSA pueden utilizar sus cuentas en línea para ciertos trámites operativos Freepik

Cómo afecta el cierre del gobierno al ajuste del COLA de la SSA

La Administración del Seguro Social anuncia el ajuste del costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) cada octubre del año, una vez se publican los datos del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W, por sus siglas en inglés).

La publicación, a cargo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), suele realizarse el 15 de octubre, con los datos de septiembre. Pero, este 2025, debido al cierre del gobierno, el organismo la reprogramó para las 8.30 horas (hora del Este) del 24 próximo.

Así, se espera que la SSA detalle el ajuste del COLA posterior a la publicación de los datos del índice en el que se basa el cálculo anual.