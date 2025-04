Donald Trump se hunde y ahora va contra las encuestas: esto dijo tras ver la aprobación más baja en décadas

A 100 días de su asunción, Donald Trump enfrenta una de las etapas más complicadas de su mandato tras registrar los niveles de aprobación más bajos para un presidente en las últimas ocho décadas. Tres recientes encuestas reflejaron una aprobación menor al 45%, lo que representa un hundimiento en los números, según el sondeo de CNN realizado por SSRS. Ante estos resultados, el mandatario pidió investigar a los encuestadores por “fraude electoral”, según publicó su cuenta de Truth Social.

Donald Trump criticó a las encuestas que reflejan su baja aprobación

Trump calificó de “criminales negativos” a los responsables de los sondeos de The New York Times, ABC News/The Washington Post y Fox News, que mostraron una aprobación de apenas 42%, 39% y 44%, respectivamente.

El presidente pidió investigar por “fraude electoral” a los responsables de las encuestas que mostraron su aprobación por debajo del 45% Manuel Balce Ceneta - AP

“Se disculpan con sus suscriptores después de que gano elecciones por amplio margen, mucho mayor al que sus encuestas decían que iba a ganar, pierden mucha credibilidad, y luego siguen haciendo trampa y mintiendo en el siguiente ciclo“, comentó en Truth Social.

Según Trump, los medios como The New York Times, ABC News y The Washington Post sufren de “síndrome de trastorno por Trump”. Y agregó: “Están enfermos, casi solo escriben historias negativas sobre mí sin importar lo bien que me esté yendo“.

Trump pidió investigar a los encuestadores y denunció manipulación

El republicano reclamó una investigación sobre las principales encuestadoras que publicaron resultados desfavorables a su gestión. Trump proclamó que los medios de comunicación no garantizan una “prensa libre y justa” y también los acusó de “hacer trampa a lo grande en las encuestas”.

John McLaughlin, encuestador de campaña de Trump, respaldó sus dichos en Newsweek. Señaló que “cuando Trump recibió el 50% del voto popular, The New York Times solo incluyó el 37% de sus votantes” y que ABC News y Washington Post “solo reflejaron un 34%”, lo que, a su juicio, demuestra una “manipulación deliberada”.

Las encuestas marcan un retroceso en el manejo de la inmigración

Por otro lado, los sondeos reflejaron un fuerte rechazo a las políticas migratorias de Trump. Según una encuesta de The Washington Post/ABC News/Ipsos, el 53% de los estadounidenses desaprueba su gestión en inmigración, un cambio significativo respecto a febrero, cuando la aprobación llegaba al 50%.

La deportación de Kilmar Abrego García, en violación de una orden judicial, profundizó las críticas a las políticas migratorias de la Administración Trump Jose Luis Magana - FR159526 AP

La caída en el apoyo se dio incluso entre votantes independientes y, en menor medida, entre republicanos. El informe resaltó que las acciones del gobierno, como la deportación de Kilmar Abrego García en contra de órdenes judiciales, deterioraron aún más la percepción pública.

El caso de Kilmar Abrego García impactó en la imagen de Trump

La deportación de Abrego García, un migrante salvadoreño que residía en Maryland, desató críticas y aumentó la desaprobación hacia Trump. La administración reconoció que su expulsión violó una orden legal vigente desde 2019, pero se negó a facilitar su regreso a pesar de un fallo de la Corte Suprema.

El 42% de los encuestados consideró que Abrego García debería volver a Estados Unidos, frente a un 26% que opinó que debía permanecer en El Salvador. La mayoría de los demócratas apoyó su retorno, mientras que entre los republicanos predominaron los que prefirieron que continuara encarcelado.

Visión ampliada: ¿qué piensan los estadounidenses de las deportaciones?

En un plano más general, según la misma encuesta, el 51% de los ciudadanos rechazó el envío de inmigrantes sospechosos de pertenecer a bandas criminales a prisiones de El Salvador, mientras que el 47% lo apoyó.

Con relación a la afiliación partidaria:

Entre los republicanos , el 82% respaldó esta política.

, el esta política. Entre los demócratas , el 85% rechazó esta medida.

, el esta medida. Entre los independientes, las opiniones estuvieron más equilibradas, pero con una leve mayoría en contra.

El 51% de los estadounidenses se manifestó en contra de trasladar inmigrantes sospechosos de delitos a prisiones salvadoreñas El Salvador presidential press office

Mientras tanto, el 48% de los encuestados opinó que el presidente “fue demasiado lejos” en su enfoque migratorio. Además, un 34% afirmó que “actuó de manera adecuada” y un 16% creyó que “no fue lo suficientemente lejos”.

Estas percepciones también variaron según etnias: cerca del 60% de los afroamericanos, hispanos y asiáticos consideró que Trump sobrepasó los límites, frente al 40% de oposición de ciudadanos considerados blancos.