Eric Adams confronta al senador Van Hollen por el caso del salvadoreño Ábrego García: “No tomaré tequila con un pandillero”

El alcalde Eric Adams cuestionó públicamente el encuentro que sostuvo en El Salvador el senador demócrata Chris Van Hollen y Kilmar Ábrego García, el migrante deportado “por error” al país centroamericano. Fue durante una conferencia de prensa en la que anunció el arresto de 27 presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua en Nueva York, acompañado por Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump.

“Es momento de que todos nos hagamos la pregunta, especialmente quienes están en el gobierno y encuentran más conveniente tomar una copa de tequila con alguien que es miembro de una pandilla: ¿de qué lado están?”, sentenció Adams, de acuerdo a The New York Post.

La conferencia de prensa fue convocada para anunciar la detención de 27 presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal internacional que opera en Nueva York y otros estados

Agregó: “No me tomaré un tequila con un pandillero (...) No andaré con ellos, ni los abrazaré, haciéndome pasar por víctimas. No lo son. Crean víctimas con sus actos”.

Si bien no lo mencionó directamente, el alcalde se refirió a una foto ampliamente difundida y publicada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que mostraba a García y Van Hollen con bebidas en la mesa.

La semana pasada, el senador de Maryland viajó a El Salvador para “ver si Ábrego García estaba bien”. Se encontraron en un hotel de San Salvador, tras haber sido bloqueado horas antes por efectivos militares cuando intentó visitarlo en la prisión.

“Milagrosamente resucitado de los campos de la muerte, ahora toma margaritas con el senador”, ironizó Bukele en su cuenta de X (antes Twitter), al mismo tiempo que difundía las primeras imágenes sobre dicho encuentro.

El alcalde aludió a una fotografía viral que mostraba a Van Hollen y Kilmar Abrego García frente a margaritas, la cual fue difundida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en redes sociales X (@nayibbukele)

Sin embargo, según The New York Times, una fuente cercana al encuentro reveló que se realizó un fotomontaje deliberado en el que un asesor de Bukele colocó los vasos con cerezas y bordes salados, con la intención de escenificar la imagen. La presidencia salvadoreña evitó responder consultas sobre el hecho.

La historia de Ábrego García: ¿Es miembro de una pandilla?

Al igual que Adams, Trump y sus funcionarios calificaron a Ábrego García como miembro de la pandilla MS-13. Sin embargo, la justicia no validó esa acusación. La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación al considerar que las pruebas eran vagas. Entre ellas, figuraban una gorra de los Chicago Bulls y un buzo con capucha.

Por otro lado, Ábrego García, quien huyó de El Salvador por amenazas de pandillas, estaba legalmente protegido de una posible deportación desde 2019, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo por siete meses.

Esa detención derivó en un proceso de deportación basado en una supuesta vinculación con la pandilla MS-13, que él niega. El informe provino de un registro de pandillas del condado de Prince George’s, que ya fue eliminado.

Finalmente, un juez de inmigración consideró que los temores de Ábrego García eran creíbles. Por eso, ordenó su liberación y prohibió su regreso a El Salvador. Sin embargo, el gobierno de Trump no cumplió con esa ordenanza.

La supuesta pertenencia de Abrego a la pandilla MS-13 se basó en reportes policiales sin sustento judicial, y en indicios débiles como una gorra deportiva y un buzo con capucha Jose Luis Magana - FR159526 AP

Se basan en una petición de 2021 por violencia doméstica que Jennifer Vasquez Sura, esposa de Abrego García, presentó y luego abandonó. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt difundieron el expediente en X.

El contexto político del ataque de Adams: carrera electoral y demanda en contra

Estas declaraciones de Adams se dan en un contexto particular. Recientemente, el alcalde anticipó que se presentará como independiente a las elecciones de este año en Nueva York. Descartó participar en las primarias demócratas y se prepara para un segundo mandato fuera del partido.

Mientras tanto, en la conferencia del martes, Homan elogió el operativo contra el Tren de Aragua como un ejemplo de cooperación estatal y federal. “Esto es lo que se logra cuando se trabaja en conjunto”, afirmó.

Además, el zar de la frontera aprovechó la oportunidad para criticar al Concejo Municipal por bloquear la reapertura de la oficina del ICE en Rikers Island, impulsada por Adams, nuevamente demandado por un presunto arreglo con Trump.