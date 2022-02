¿Donald Trump y Kim Jong-un siguen en contacto? La revelación de un nuevo libro sobre el expresidente de Estados Unidos

WASHINGTON.- Desde que dejó la Casa Blanca, Donald Trump sigue en contacto con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Eso fue lo que le dijo el exmandatario de Estados Unidos a sus colaboradores, justo en momentos en que las pruebas de misiles balísticos del país asiático aumentan y provocan la inquietud de Occidente. La revelación está contenida en un próximo libro sobre Trump, “The Confidence Man”.

Donald Trump y Kim Jong-un, sobre la línea de demarcación que separa a las dos Coreas Kevin Lamarque - Reuters

“Como sabemos, tenía una fijación con esta relación”, dijo a la CNN la periodista del The New York Times Maggie Haberman, que publicará “The Confidence Man”. Fue el 12 de junio de 2018 cuando Trump y Kim estuvieron sentados frente a frente en lo que se denominó la Cumbre de Singapur, haciendo historia: fue la primera vez desde la Guerra de Corea que líderes en ejercicio de ambos países se reunían. Los flashes iluminaban todo mientras los dos mientras los dos se daban la mano entre un decorado atiborrado de banderas de Estados Unidos y Corea del Norte.

Fue el año de la cumbre, en 2018, en la que el magnate dijo que Kim y él “se enamoraron” tras intercambiar cartas, aunque así las cosas, las dos reuniones que sostuvieron en medio de las pruebas balísticas y amenazas bélicas de ese año, no lograron llegar a buen puerto. La idea era alcanzar la desnuclearización de Corea del Norte.

Kim Jong-un y Donald Trump durante la cumbre en Singapur, en 2018 AFP

Haberman dijo que lo comentado por Trump no ha podido ser verificado e incluso piensa que sus afirmaciones podrían no ser ciertas. “Lo que dice y lo que realmente ocurre no siempre coinciden, pero ha estado diciendo a la gente que mantivo algún tipo de correspondencia o discusión con Kim”, explicó.

La correspondencia que Trump mantuvo con Kim se encuentra entre las 15 cajas de registros presidenciales, que según Archivos Nacionales de Estados Unidos se recuperaron de la casa del exmandatario en Florida, el mes pasado, informó The Washington Post.

ARCHIVO - En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, observa lo que se describió como el lanzamiento de un misil hipersónico, el 11 de enero de 2022 en Corea del Norte. No se permitió acceso a periodistas independientes para cubrir los hechos mostrados en esta imagen publicada por el gobierno norcoreano. Se distribuye como se recibió y no puede verificarse de forma independiente. En la imagen se ve el logotipo de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea via AP)

A pesar de sus afirmaciones, aunque a través de terceros, un intercambio epistolar entre ambos podría ser inusual, si se considera que nuevamente Kim está al ataque; solo el martes volvió a la arena diciendo que Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo que tiene armas nucleares y misiles avanzados. Doble amenaza si se considera que el líder norcoreano dijo que su nación es la única capaz de hacerle frente a Estados Unidos “sacudiendo al mundo” con las pruebas armamentísticas que realiza.

La Agencia Reuters solicitó a un vocero de Trump un comentario sobre este tema, pero no respondieron.

Agencia Reuters