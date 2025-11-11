Doncic devuelve a Lakers al triunfo con LeBron en la sala de espera

Con 38 puntos de Luka Doncic, Los Angeles Lakers regresaron este lunes a la senda de la victoria en Charlotte, mientras se activaba la cuenta atrás para el debut de LeBron James en esta temporada de la NBA.

Estas son las principales escenas de una jornada de nueve partidos que incluyó una demoledora actuación de Victor Wembanyama para dar el triunfo a los San Antonio Spurs.

Lakers recuperan a Reaves

Tras el tropiezo el sábado en Atlanta, los Lakers retomaron su racha ganadora al imponerse 121-111 a domicilio a los Charlotte Hornets.

Doncic se echó a los angelinos a la espalda con 38 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 5 triples.

El astro esloveno anotó otro lanzamiento desde casi la línea de tiro libre de los Lakers que no subió al marcador, ya que su equipo acababa de pedir un tiempo muerto, pero se ganó los aplausos del público de Charlotte.

El base, que tiene un promedio estratosférico de 37,1 puntos en los siete partidos jugados, sigue sacando provecho de su mejor estado físico de los últimos años con espectaculares acciones como una entrada a canasta en la que burló a varios defensores y terminó con una volcada.

Secundando a Doncic, el escolta Austin Reaves anotó 24 puntos en su regreso a las pistas después de tres partidos de baja por un problema en la ingle.

Los Lakers acumulan seis victorias en sus siete últimos partidos y ostentan la cuarta posición de la Conferencia Oeste (8-3) sin haber contado hasta ahora con LeBron James por su lesión de ciática.

El lunes, el técnico JJ Redick avanzó que King James está listo para empezar a entrenar esta semana con el equipo filial (South Bay Lakers), paso previo al esperado debut en su temporada 23, que marcará un récord de longevidad en la NBA.

Wemby acribilla a Chicago

En Chicago, Victor Wembanyama dejó otra muestra de su combinación de talentos, nunca vista en la NBA, liderando el triunfo de los San Antonio Spurs por 121-117 ante los Bulls.

El francés sumó 38 puntos, 12 rebotes y 6 triples y protagonizó la remontada final de San Antonio con lanzamientos decisivos mientras en la otra pintura dominaba con 5 tapones.

El unicornio francés, de 2,24 metros de altura, llegó a 95 partidos consecutivos colocando al menos un tapón, la tercera mayor racha de la historia tras las de Patrick Ewing (145) y Dikembe Mutombo (116).

Los Bulls, que sufrían la ausencia del base australiano Josh Giddey, tenían una ventaja de 13 puntos (104-91) al entrar en los últimos 10 minutos, en los que Wembanyama se hizo con el control absoluto anotando 18 puntos.

Con su insólito manejo de balón y una enorme sangre fría, el francés convirtió en el último minuto dos triples consecutivos y dos tiros libres con los que San Antonio hizo el adelantamiento definitivo en el marcador.

Triples sobre la bocina

Los Detroit Pistons, inesperados líderes del Este (9-2), y los Orlando Magic se apuntaron triunfos el lunes gracias a dos triples providenciales del suplente Daniss Jenkins y de Desmond Bane.

Detroit salvó su racha de siete triunfos seguidos ganando 137-135 a los Washington Wizards en una prórroga a la que se llegó con un triple sobre la bocina de Jenkins.

El escolta, que promedia nueve minutos por partido y nunca había llegado a 10 puntos, disfrutó de su mejor noche en la NBA con 24 tantos y 8 rebotes.

El base Cade Cunningham volvió a ser el gran motor de Detroit con un monumental triple doble de 46 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, además de 5 robos y 2 tapones en defensa.

En Orlando, el héroe fue el escolta Desmond Base, justificando por primera vez la enorme inversión que hicieron esta campaña los Magic para reclutarlo desde Memphis.

Bane logró 22 puntos y el triple ganador sobre la bocina para que Orlando superara 115-112 a los Portland Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter.

