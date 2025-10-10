Dónde comprar pan de muerto en Estados Unidos: panaderías que honran la tradición mexicana

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, pero por lo general la temporada para disfrutar del pan de muerto comienza semanas antes. Los mexicanos que viven en Estados Unidos podrán disfrutar de este tradicional pan dulce gracias a las panaderías mexicanas que existen en el país.

Dónde comprar pan de muerto en Estados Unidos

El pan de muerto es un alimento típico de México aromatizado con ralladura de naranja y cuya decoración tradicional consiste en dos “huesos” cruzados hechos con la misma masa.

Durante esta temporada, La Newyorkina también vende panes inspirados en figuras tradicionales de Oaxaca, México (Facebook/La Newyorkina)

Entre las panaderías mexicanas más populares en Estados Unidos, que confirmaron que sí ofrecerán pan de muerto en 2025, se encuentran:

Nueva York: La Newyorkina

En su cuenta de Instagram, el negocio anunció que tendrá pan de muerto a la venta. De hecho, durante septiembre tuvieron una pre orden para que sus clientes se aseguraran su pedido.

Para comprar pan de muerto en La Newyorkina se puede acudir de manera presencial a su local, que se encuentra en Red Hook, Nueva York. También se realizan pedidos por internet a través de su sitio web, los cuales se deberán recoger en su sede principal o en alguna de las tiendas temporales que abren a lo largo del año.

Una ventaja que tiene este establecimiento es que hacen envíos a todo Estados Unidos a través de la plataforma de Goldbelly.

Dirección: 61 Commerce st., Red Hook, NY 11231

Nueva York: La Flor De Jalisco

Los panes de muerto de La Flor de Jalisco llamaron la atención en redes sociales gracias a sus coloridos diseños. Para comprar pan en este negocio, se debe visitar su tienda física o encargar un pedido vía telefónica (los números se encuentran en su biografía de Instagram) para después recogerlo en el local, porque no realizan envíos.

Dirección: 217 Westchester Ave, Port Chester, NY 10573-4518

El pan dulce de La Flor de Jalisco suele estar decorado con motivos alusivos a la temporada (Instagram/@laflorbakery)

Texas: El Bolillo Bakery

El Bolillo Bakery cuenta con múltiples sucursales en Houston, donde ofrecen una amplia variedad de pan dulce mexicano. Sus productos se venden en cualquiera de sus tiendas físicas y se pueden adquirir en su página web en formato take away, para recogerlos en sus establecimientos.

Uno de los paquetes que ofrecen contiene tres panes de muerto: dos espolvoreados con azúcar y uno cubierto con ajonjolí.

El Bolillo Bakery también realiza envíos nacionales a través de Goldbelly.

Ubicaciones de sus tiendas:

3507 Fountain View Drive, Houston, TX 77057

2517 Airline Drive, Houston, TX 77009

917 E Southmore Ave, Pasadena, TX 77502

2421 South Wayside Drive, Houston, TX 77023

6704 S Texas 6, Houston, TX, 77083

El Bolillo Bakery ofrece un paquete con tres panes de muerto (Instagram/@elbolillobakery)

Illinois: Pan Artesanal Bakery

Las reservas para comprar pan de muerto en Pan Artesanal Bakery estarán abiertas hasta el 19 de octubre. Los pedidos solo podrán realizarse en Facebook o Instagram para ser recogidos en tienda.

Un atractivo de esta panadería está en la variedad de sabores de panes de muerto que ofrecen: tradicional, de guayaba con queso, de tarta de queso con mora azul, Nutella, con rodajas de naranja y ate de membrillo, por mencionar algunas opciones.

Dirección: 3724 W fullerton Ave, Chicago, IL 60647

California: Gusto Bread

El 2 de octubre, Gusto Bread anunció en Instagram que ya tienen panes de muerto listos para vender y estarán disponibles todos los días hasta el 2 de noviembre. El pan se puede pedir en su sitio web para recogerlo en tienda.

Para quienes deseen recrear el pan de muerto de este negocio, Gusto Bread compartió su receta con el periódico Los Angeles Times.

Dirección: 2710 E 4th Street, Long Beach, CA 90814

Mexgrocer (tienda online)

Para las personas que no viven cerca de una panadería mexicana, realizar un pedido en línea en Mexgrocer es una alternativa conveniente. Esta tienda virtual se especializa en productos mexicanos y en la temporada del Día de Muertos ofrecen pan de muerto de diferentes tamaños y en sus variaciones con azúcar o ajonjolí.

Además del pan, en Mexgrocer se venden otros elementos tradicionales de esta fiesta que suelen estar presentes en los altares, como velas, calaveras de azúcar y papel picado.