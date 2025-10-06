Es inmigrante y contó cómo fue su entrevista para la green card de solo 25 minutos: “Nunca me pidieron evidencia”

La entrevista para la green card representa uno de los momentos más importantes para quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos. La venezolana Kariulis Cerda relató en su cuenta de TikTok que, pese a la ansiedad acumulada durante la espera, el procedimiento a través de su visa K-1 concluyó en menos tiempo del que creía.

Green card en EE.UU.: la espera previa fue más larga que la entrevista

La creadora de contenido narró en su video que la cita estaba programada para un martes al mediodía. Relató que el tránsito en San Antonio la obligó a salir temprano y que ingresó al edificio a las 11.20 hs, con la audiencia fijada para las 12.30 hs.

Llegó puntual, pero recién la atendieron pasadas las 14 horas

El acceso fue riguroso. “Cuando entramos es como un aeropuerto, lógicamente sí puedes entrar bolso, laptop, celulares y todo, solamente que pasas por el escáner, te hacen quitar los zapatos, la correa, los accesorios”, describió. Una sobrina la acompañó para ayudar con el idioma si era necesario: “Ella podía apoyarme si me trababa con el inglés”.

Aunque la llegada fue puntual, el llamado se demoró más de lo previsto. “A las 14 hs nos llamaron. Estuvimos allí esperando y fue demasiado cansador”, recordó. Durante esas horas vio pasar a solicitantes de distintas nacionalidades: “Había chinos, japoneses, árabes, mexicanos, gente de África, de Eslovaquia…”.

El clima era de tensión. “Yo tenía dolor de cabeza, estaba nerviosa, ansiosa. Hasta mi otra sobrina y mi cuñada, que nos esperaban afuera en el calor, sentían los nervios”, relató.

Incluso los detalles triviales se transformaron en parte de la demora interminable. Contó entre risas que, en varios momentos, su esposo dudó si levantarse para ir al baño, temiendo que justo los llamaran en ese instante. “Decíamos: ‘Uy no, no me levanto de aquí’, y al final igual no aparecía nuestro número en la pantalla”, dijo.

La entrevista duró solo 25 minutos y no hubo preguntas extensas ni separación familiar

El momento clave llegó cuando apareció su número en la pantalla. “Nos asignaron el 72. De una vez que nos pidió, buscamos la carta de la cita y nos dijo: ‘Wow, qué organizados’. Y nosotros respondimos: ‘Gracias’”, relató.

El primer contacto fue con un oficial que la atendió en español: “Era como un puertorriqueño. Me dijo: ‘Ponte allí que necesito tomarte una foto’”. Desde ese instante, el trámite se encaminó rápidamente.

Cómo fue la entrevista rápida para obtener la residencia permanente

Cuando por fin ingresó a la oficina, el tono cambió de inmediato. La atención resultó rápida y directa: la fotografía inicial, la revisión de la carpeta y la constatación de que los documentos estaban completos, explicó.

La cita duró apenas unos minutos. “Fue tiempo récord, 25 minutos duró mi entrevista para la green card”, resumió en otro recorte publicado. A diferencia de lo que vio con otros solicitantes, en su caso no hubo separación de familiares ni preguntas extensas.

Kariulis obtuvo la residencia tras ingresar con la visa K-1, por estar comprometida con un estadounidense Instagram de kariulis.group

Cómo obtuvo su residencia a través de la visa K-1

En otro de sus videos, Kariulis Cerda celebró haber alcanzado la meta: “No sé si ya se me ve en la cara, pero ya soy residente estadounidense”. Explicó que su camino hacia la residencia comenzó con la visa K-1, conocida como la visa de prometidos. “Esto quiere decir que un ciudadano americano, únicamente ciudadanos, pueden pedir a su prometido o novia que es extranjero”, detalló. Esa categoría permite a la persona extranjera ingresar al país norteamericano y, "en un plazo de 90 días, casarse y luego ajustar estatus para obtener la residencia permanente“, comentó.

Cerda también compartió el tiempo que demoró en llegar a la entrevista final. “Fueron siete largos meses. Yo pensaba que se iba a demorar menos, pero creo que depende de la oficina que te asignen”, relató.

Kariulis reconoció que el tiempo de espera depende mucho de la oficina donde se procesa el caso. Comentó que hay lugares en los que la audiencia llega en apenas dos meses, pero en San Antonio el ritmo es distinto.

Su proceso completo tomó siete meses en San Antonio

Aun así, resaltó que el recorrido fue sencillo: “Todo fue superfluido, nunca me pidieron evidencia adicional, la entrevista fue superfluida, gracias a Dios y nada, todo salió muy bien”.