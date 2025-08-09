Dónde queda Mill Ends Park, el parque más pequeño de EE.UU. que cabe en un metro cuadrado
Se trata de un círculo de aproximadamente 60 centímetros de diámetro y una superficie de 2900 cm²; hasta marzo de 2025 ostentaba el récord mundial
- 4 minutos de lectura'
La ciudad de Portland, en Oregon, alberga más de 200 parques y áreas naturales que abarcan miles de hectáreas. Sin embargo, cuenta con uno muy particular, el más pequeño de todo Estados Unidos. Ubicado en el corazón de esta localidad, Mill Ends Park está compuesto únicamente por un árbol.
Mill Ends Park: la historia detrás del parque urbano más pequeño de Portland
Mill Ends Park es un diminuto espacio verde, situado en la franja central de la avenida Naito Parkway. El parque tiene la forma de un pequeño círculo de aproximadamente 60 centímetros de diámetro y una superficie de 2900 cm².
La historia se remonta en 1946, cuando Dick Fagan, periodista y veterano de guerra, regresó de la Segunda Guerra Mundial para continuar su carrera periodística. Desde su oficina, ubicada en el segundo piso sobre Front Street (actualmente Naito Parkway), tenía vista a la calle y a un agujero desocupado en medio de la avenida principal de la ciudad, donde se esperaba instalar un poste de luz. Como este nunca llegó, el espacio quedó invadido por hierbas, por lo que Fagan decidió plantar flores, según detalla el sitio oficial de la ciudad de Portland.
El veterano escribía una columna titulada Mill Ends, un término que hace referencia a los restos irregulares de madera que quedan como sobrantes en los aserraderos. En esta sección, él describía distintos lugares peculiares y los “eventos” que ocurrían en ellos. Fue precisamente en honor a esta sección que decidió nombrar a su pequeño parque urbano.
La plaza fue inaugurada oficialmente el Día de San Patricio de 1948, en honor a las raíces irlandesas de Fagan y fue declarada oficialmente espacio público en 1976. Desde entonces fue escenario anual de celebraciones y con el paso de los años, se añadieron elementos peculiares al parque, como una diminuta piscina con trampolín para mariposas, varias estatuas, una rueda de la fortuna en miniatura e incluso platillos voladores.
El espacio verde fue trasladado temporalmente en 2006 debido a obras en Naito Parkway, y fue reinstalado a solo dos metros de su ubicación original. En 2021, cerró nuevamente por trabajos en las aceras y ciclovías, y reabrió en una nueva ubicación, apenas 15 centímetros más alejados de su posición anterior.
Mill Ends Park es el segundo parque más pequeño del mundo, según Récord Guinness
En 1971, el parque recibió el reconocimiento oficial del Libro de Récord Guinness como el más pequeño del mundo. Fagan falleció en 1969, dos años antes de este reconocimiento, pero su familia y los habitantes de Portland honraron su legado al organizar ceremonias y celebraciones del Día de San Patricio en el lugar.
Desde entonces, su cuidado está a cargo de Portland Parks and Recreation y de vecinos apasionados por mantener viva su historia, según indica Travel Portland.
En marzo de 2025, Mill Ends Park perdió su marca, que pasó a una plaza ubicada en Nagaizumi, Japón, con una superficie de 0.24 m². “El parque consiste en un pequeño recinto cuadrado de ladrillos que contiene plantas y una roca, sobre la cual se encuentra un pequeño asiento de madera”, indica la página de récords Guinness.
Shuji Koyama, líder del proyecto en Nagaizumi, explicó que ese espacio verde fue creado en 1988, inspirado por un visitante japonés que conoció Mill Ends en Portland y quiso replicar una versión aún más pequeña en su país.
