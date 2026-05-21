Demoras Uscis 2026: cómo verificar estatus, resolver I-485, EAD y trámites estancados cuanto antes

En mayo de 2026, los migrantes cuentan con varias herramientas digitales en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Allí, es posible verificar estatus, dar seguimiento a casos de I-485, así como la autorización de trabajo (EAD) y avanzar con los trámites estancados cuando el caso supera el tiempo normal de procesamiento.

Cómo verificar el estatus de un caso en la página del Uscis en 2026

Para revisar el estatus, las personas pueden ingresar el número de recibo en el apartado destinado para ese fin dentro del sitio web oficial. Esto corresponde a un identificador único de 13 caracteres que se compone de tres letras y 10 números.

Para verificar el estatus en la página web oficial del Uscis, es necesario tener a mano el número de recibo Imagen ilustrativa generada con IA

Es importante omitir los guiones. Cuando se ingresa un número de recibo, el botón de consulta se habilitará y el usuario podrá comprobar el estatus.

Qué hacer para avanzar con trámites estancados del Uscis en 2026

Dentro de la página de la agencia, los peticionarios de beneficios migratorios pueden consultar los plazos. Es necesario seleccionar el formulario, que puede ser I-485, I-765/EAD, I-130 u otro.

Uscis incorporó recientemente un aviso de modificación para realizar la consulta. “Estamos ajustando todos los tiempos de procesamiento de los formularios relacionados con los centros de servicio para que ahora aparezcan como ‘Operaciones del Centro de Servicio (SCOPS)’”, escribieron.

Según la agencia, el cambio le permitió ampliar su capacidad para procesar trámites en múltiples lugares, en diferentes momentos, según las necesidades operativas y los requisitos de personal. Por lo tanto, indicar una ubicación específica ya no representa con precisión dónde se procesa un expediente migratorio.

Los migrantes pueden consultar los tiempos de procesamiento de cada formulario en la página del Uscis Imagen ilustrativa generada con IA

Cuando un caso específico excede el tiempo determinado por los funcionarios, el solicitante puede:

Iniciar sesión en su cuenta myUSCIS

Presentar e-Request o Service Request

o Service Request Guardar capturas de pantalla y toda la correspondencia pertinente

Respecto a los EAD, los beneficiarios deben tener en cuenta que es necesario renovarlo hasta 180 días antes del vencimiento. No obstante, pueden verificar si aplica extensión automática (común en muchos casos pendientes).

Si la persona completó el trámite y espera recibir una tarjeta o documento, los plazos dependen del tipo de beneficio y del envío. Para tarjetas asociadas a solicitudes aprobadas, Uscis indica no presentar una consulta por falta de entrega hasta al menos 90 días después de recibir el aviso de aprobación.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Consejos para los trámites con Uscis

Mientras el migrante espera el avance en el proceso de su trámite, puede seguir algunos consejos de los profesionales especializados:

Mantener la dirección actualizada con el Uscis . Si el peticionario no cumple con esto, puede perderse actualizaciones y peticiones oficiales de la agencia.

. Si el peticionario no cumple con esto, puede perderse actualizaciones y peticiones oficiales de la agencia. Documentar todo (evidencia de relación, ingresos, etc.) por si llega una Request for Evidence (RFE). Esta es una carta oficial que envían los funcionarios cuando necesitan más pruebas para tomar una decisión sobre su situación particular.

(evidencia de relación, ingresos, etc.) por si llega una Request for Evidence (RFE). Esta es una carta oficial que envían los funcionarios cuando necesitan más pruebas para tomar una decisión sobre su situación particular. Evitar fraudes : solo utilizar canales oficiales. Algunos estafadores usan las redes sociales, el correo electrónico o hacen llamadas telefónicas para llevar a cabo sus estafas.

: solo utilizar canales oficiales. Algunos estafadores usan las redes sociales, el correo electrónico o hacen llamadas telefónicas para llevar a cabo sus estafas. Evitar viajar fuera de EE.UU. sin Advance Parole si es necesario.

Los tiempos varían y cambian mensualmente, por lo que la guía es informativa. Para situaciones complejas, la acción recomendada es consultar con un abogado acreditado por el Uscis o el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).