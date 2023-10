escuchar

El 14 de octubre, un eclipse solar anular será visible en varias zonas de Estados Unidos y también recorrerá el cielo de otros países en Centroamérica y Sudamérica, saliendo del continente en Brasil. También conocido como “anillo de fuego”, este tipo de fenómeno ocurre cuando la Luna, en su órbita más distante, no bloquea todo el Sol, sino que deja una orilla brillante, lo que provoca ese aro de luz. Uno de los consejos de la NASA para ver con seguridad el espectáculo natural es siempre contar con un filtro, el cual deberá cumplir con las condiciones necesarias.

Nunca es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada, indica la NASA: “Observar nuestra estrella, el Sol, puede ser seguro e inspirador. Lleve siempre gafas de eclipse o utilice un filtro solar cuando observe un Sol no eclipsado, parcialmente eclipsado o anularmente eclipsado, como durante el eclipse solar anular de octubre de 2023″. El riesgo de no seguir las instrucciones es un daño ocular grave: “Los anteojos de Sol no sirven, incluso si te pones muchos juntos”.

El efecto anillo de fuego es el efecto que surge cuando la Luna tapa al Sol Unsplash

La NASA también recomienda presenciar el anillo de fuego en un lugar seguro y abierto, especialmente si el lugar de vivienda está dentro del paso del astro. En el caso de que la ubicación no corresponda con la franja, la NASA anunció que tendrá una transmisión totalmente en vivo y segura para quienes quieran apreciarlo sin riesgos.

Otros consejos ofrecidos por la Universidad de Texas instan a los automovilistas a ser precavidos, ya que podría presentarse más tráfico del normal causado por quienes se detengan para experimentar el fenómeno natural. “A modo de contexto, en 2017, el último eclipse solar en los EE.UU, el estado de Kentucky experimentó un aumento del 222 % en el tráfico de automóviles”, se lee en un comunicado.

El mismo sitio recomienda realizar pagos y transacciones con tiempo, comprar alimentos y abarrotes con antelación y ubicar el teléfono alámbrico más cercano a casa, en caso de alguna emergencia, debido a que podría haber alguna alteración en el funcionamiento de los satélites.

Una imagen de cerca del sol ofrecida por la NASA @nasa / Instagram

¿Cuánto tiempo durará el eclipse?

El eclipse anular pasará por tres etapas principales, que se llaman primer contacto, anularidad y último contacto. De acuerdo con la explicación de Scientific American, la primera es cuando la Luna comienza a “tocar” el borde del Sol. Poco a poco se comenzará a apreciar como al satélite natural “devora” al astro. Aproximadamente entre 70 y 90 minutos después, dependiendo de la ubicación, se producirá la anularidad, que es cuando la luna queda totalmente sobre el Sol, instante que durará entre uno y cinco minutos. El último contacto es la salida de la Luna.

¿Por dónde pasará el eclipse anular?

El eclipse se verá en México y también pasará por otros países como Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. Según National Geographic, uno de los mejores sitios para ver el anillo de fuego será Colombia, donde podrá experimentarse casi en un 90%, igual que la parte norte de Brasil. Para las personas que viven en otros lugares como Puerto Rico, algunas partes de Alaska, Hawái, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, tendrán una visibilidad reducida. En Estados Unidos, la trayectoria del eclipse comenzará en una parte del océano Pacífico y pasará por Oregón hasta cruzar Texas.