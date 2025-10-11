Ecuador empata 1-1 contra EEUU con un gol de Valencia

Con un tanto del veterano Enner Valencia, Ecuador empató este viernes 1-1 contra Estados Unidos en un partido amistoso disputado en Austin (estado de Texas).

Valencia, máximo anotador histórico de la Tricolor, abrió el marcador del Q2 Stadium en un fulminante contragolpe en el minuto 24, mientras Folarin Balogun empató en el 71 para la selección que dirige Mauricio Pochettino.

El timonel argentino, que debutó con el Team USA hace un año en este mismo escenario, dejó de inicio en el banco a su gran estrella, Christian Pulisic, que arrastra molestias en un tobillo.

La reacción de Estados Unidos frente a una de las mejores escuadras del continente es un hilo de esperanza para una selección que en ocho meses tendrá la responsabilidad de albergar la Copa del Mundo, junto a México y Canadá.

"Es bueno tomar impulso. Ecuador es un gran equipo, sabíamos que iba a ser difícil pero sacamos cosas positivas", señaló Balogun.

Bajo la guía de Pochettino, Estados Unidos luce un gris balance de 10 victorias, siete derrotas y dos empates.

Ecuador, de su lado, acaba de protagonizar una brillante fase de clasificación al Mundial finalizando en el segundo lugar de las eliminatorias sudamericanas, sólo por detrás de Argentina.

Este viernes el equipo sudamericano tenía las sensibles bajas de sus figuras Piero Hincapié (Arsenal) y Moisés Caicedo (Chelsea), pero asumió el control del juego en el arranque del partido.

Los locales se encomendaron desde el principio a la velocidad de Balogun y Tim Weah para atacar la espalda de la defensa ecuatoriana.

Pulisic, suplente

Ecuador sí estuvo afilado en uno de sus primeros contragolpes, en el que Jordy Alcívar recibió la pelota en el medio campo y activó la carrera de Valencia.

El nuevo ariete del Pachuca, de 35 años, hizo un gran control orientado, superó en velocidad a Chris Richards y anotó con un excelso disparo cruzado.

Miles de aficionados ecuatorianos celebraron en las gradas el tanto de su ídolo, quien ya marcó en septiembre en la memorable victoria sobre Argentina en el cierre de las eliminatorias.

El arquero Hernán Galíndez resguardó la ventaja ecuatoriana con otras dos espectaculares atajadas a un disparo a bocajarro de Richards y otro de Max Arfsten.

En la segunda mitad, los avances estadounidenses dieron fruto en una internada de Malik Tillman y su pase de la muerte para el gol del empate definitivo de Balogun.

Alineaciones:

Estados Unidos: Matt Freese - Miles Robinson (Alex Freeman, 63), Chris Richards, Tim Ream (Mark McKenzie, 75) - Tanner Tessmann, Weston McKennie (Diego Luna, 62), Max Arfsten, Aidan Morris (Cristian Roldan, 75) - Malik Tillman, Tim Weah (Christian Pulisic, 73) y Folarin Balogun (Haji Wright, 81).

DT: Mauricio Pochettino.

Ecuador: Hernán Galíndez - Ángelo Preciado, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán (Yaimar Medina, 44) - Jordy Alcívar (Denil Castillo, 90+1), Alan Franco, Pedro Vite - Kendry Páez (Kevin Rodríguez, 46), John Yeboah (Nilson Angulo, 46) y Enner Valencia (Leonardo Campana, 74). DT: Sebastián Beccacece.

gbv/ag