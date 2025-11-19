Ecuador gana 2-0 a Nueva Zelanda en amistoso rumbo a Norteamérica 2026
Ecuador se impuso 2-0 sobre Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado el martes en Harrison, Nueva Jersey, como preparación...
Ecuador se impuso 2-0 sobre Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado el martes en Harrison, Nueva Jersey, como preparación para ambos a Norteamérica 2026.
Con tantos de Nilson Angulo (49') y Leonardo Campana (83'), la Tricolor alcanzó la primera victoria en su campaña de preparación para el torneo mundial que se jugará en canchas de Canadá, Estados Unidos y México.
Luego de una excelente combinación de Gonzalo Plata y John Yeboah, Angulo encajó con un tiro cruzado que premió su persistencia frente al arco de Max Crocombe, quien a partir de entonces debió afrontar una marejada de intentos para abatirlo.
Media hora después, Campana (New England Revolution, Estados Unidos) se lució de una falla defensiva de los oceánicos para inscribir el cómodo triunfo.
En el Sports Illustrated Stadium, los Kiwis (ave icónica neozelandesa) pusieron todo el impulso para resarcir la derrota (2-1) frente a Colombia del sábado en Fort Lauderdale, en otro duelo de fogueo para el certamen mayor.
Pero se encontraron con un rival decidido a evitar la caída tras igualar sin goles con Canadá el jueves en Toronto, una de las 16 ciudades que albergarán el ecuménico norteamericano.
Después de clasificar a la Copa del Mundo como segunda de Sudamérica con 29 puntos, nueve menos que el líder Argentina, la Tricolor registraba solo empates y arrastra desde hace rato la falta de definición.
En Harrison tomó la iniciativa de ataque con desbordes de contados jugadores como el volante Angulo (Anderlecht, Bélgica), quien se proyectó hasta el fondo sin la suficiente potencia para anidar en algunas ocasiones. A los 15' apareció una primera clara opción de gol que surgió de un tiro de esquina, pero erró en su remate.
A pesar de que los ecuatorianos no fueron potencia, los All Whites, únicos representantes de Oceanía en el Mundial de 2026, tampoco fueron dignos espárragos por su debilidad para exigir y generar peligro.
Apenas a los 57' los oceánicos pretendieron con algo de respeto convertir mediante una rápida acción. Sin embargo, el defensa Willian Pacho hizo una barrida para despejar el riesgo.
Alineaciones:
Ecuador: Hernán Galíndez - Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez - Nilson Angulo (Alan Minda, 81), Alan Franco (Denil Castillo, 37), Pedro Vite (Jordy Alcívar, 75), Moisés Caicedo (amarilla, 44), John Yeboah (John Mercado, 75) - Gonzalo Plata y Leonardo Campana. DT: Sebastián Beccacece.
Nueva Zelanda: Max Crocombe - Francis de Vries (James McGarry, 81), Tyler Bindon, Alex Rufer, Finn Surman - Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Elijah Just (Matthew Garbett, 67), Ben Waine (Jesse Randall, 81), Benjamin Old (Kosta Barbarouses, 67) - Bill Tuiloma (Storm Roux, 43). DT: Darren Bazeley.
