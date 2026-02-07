EE.UU. congelado: por qué este fin de semana será el más frío y peligroso en lo que va de 2026

Entre el 7 y 9 de febrero de 2026, gran parte de Estados Unidos enfrentará un fin de semana peligroso debido a la irrupción de una potente masa de aire ártico. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte de temperaturas muy por debajo de lo normal, sensaciones térmicas extremas, viento fuerte y nieve ligera, condiciones que representan un riesgo significativo para la población.

¿Qué causará este descenso drástico de temperaturas?

Un fuerte frente frío se desplaza desde el norte de Estados Unidos, impulsado por la corriente en chorro y un sistema de baja presión asociado. Esto traerá vientos intensos y una fría masa de aire, manteniendo las temperaturas máximas en un solo dígito Fahrenheit en amplias zonas del país, según discusiones del Weather Prediction Center.

Ciudades clave como Nueva York, Boston, Filadelfia y el corredor de la Interestatal I-95 estarán bajo vigilancia Associated Press

¿Cuáles serán las regiones más afectadas por el frío extremo?

Gran parte de Estados Unidos sufrirá bajas temperaturas, pero el frente frío intenso cruzará el país desde el viernes por la noche, desplazando aire muy frío hacia las regiones del Gran Lago, Noreste y Apalaches. Ciudades clave como Nueva York, Boston, Filadelfia y el corredor de la Interestatal I-95 estarán bajo vigilancia. Allí, las sensaciones térmicas podrían alcanzar los -20°F, algo inusual para esta época del invierno.

¿Qué tipo de fenómenos meteorológicos se esperan además del frío?

Los modelos meteorológicos prevén sensaciones térmicas de hasta −30°F en el interior del noreste y Nueva Inglaterra, lo que conlleva un riesgo severo de hipotermia y congelación. Se esperan nevadas ligeras a moderadas y ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora, que pueden causar daños a árboles y líneas eléctricas, con posibles cortes de energía. La visibilidad reducida por nieve y ráfagas complicará el tránsito. Ya hay advertencias por frío extremo y avisos por sensación térmica peligrosa emitidas o en consideración para el Noreste, Atlántico medio y las Grandes Llanuras del norte.

Los modelos meteorológicos prevén sensaciones térmicas de hasta −30°F en el interior del noreste y Nueva Inglaterra,. También se prevén temperaturas extremas en Nueva York, Boston, Filadelfia y el corredor de la Interestatal I-95 National Weather Service

¿Qué precauciones deben tomar los ciudadanos ante esta ola de frío?

Las autoridades instan a limitar la exposición al aire libre, especialmente durante la noche y la madrugada. Es crucial vestirse con ropa adecuada, utilizando varias capas que incluyan protector facial, guantes y un gorro. Se recomienda tomar precauciones para evitar posibles cortes de energía y riesgos asociados a la falta de calefacción. Este episodio subraya la importancia de seguir las actualizaciones oficiales y los avisos emitidos por los servicios meteorológicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.