Ya es oficial: Virginia aprueba licencia familiar paga y beneficiará a millones de trabajadores

Virginia dio un paso en materia laboral y social tras la promulgación de una nueva legislación que creará un programa estatal de licencia familiar y médica paga para millones de trabajadores. La medida, impulsada por la gobernadora Abigail Spanberger, convertirá al estado en el primero del sur de Estados Unidos en contar con un sistema de este tipo a nivel local.

Cómo funcionará la nueva licencia paga en Virginia

La legislación firmada por la gobernadora establece que los trabajadores de Virginia podrán acceder a hasta 12 semanas de licencia paga para afrontar distintos acontecimientos de relevancia personal y familiar. Entre las situaciones contempladas aparecen:

Abigail Spanberger firma leyes sobre reforma laboral

El nacimiento o la llegada de un nuevo hijo

La recuperación de una enfermedad grave

El cuidado de un familiar con una condición médica seria

Necesidades específicas vinculadas a familias militares

De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, la Comisión de Empleo de Virginia comenzará a recaudar contribuciones el 1° de abril de 2028 y los beneficios estarán disponibles a partir del 1° de diciembre de ese año. Alcanzará a los trabajadores en empresas de 10 o más empleados, además de los de medio tiempo que cumplan los requisitos.

Además, quienes utilicen este beneficio recibirán aproximadamente el 80% de su salario semanal promedio, aunque el monto no podrá superar el 100% del sueldo semanal promedio del estado.

El programa se financia de forma conjunta entre empleadores y trabajadores, quienes aportarán un pequeño porcentaje de su salario, similar al esquema del seguro de desempleo. La tasa exacta aún no ha sido establecida.

El comunicado también remarca que actualmente un trabajador promedio de Virginia que debe tomarse cuatro semanas de licencia sin goce de sueldo pierde más de US$3600 en ingresos.

La administración del sistema quedará en manos de la Comisión de Empleo de Virginia. A su vez, los trabajadores autónomos pueden optar por incorporarse voluntariamente al programa y las empresas tendrán la posibilidad de mantener planes privados de licencia paga siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la nueva ley.

El mensaje de Abigail Spanberger luego de la firma de la ley

Durante la ceremonia de firma, la gobernadora Abigail Spanberger destacó el alcance de la medida y aseguró que el nuevo sistema otorgará tranquilidad financiera y estabilidad a millones de residentes del estado.

Spanberger agradeció a las legisladoras Jennifer Boysko y Briana Sewell, piezas clave en el diseño de esta política Instagram @abigailspanberger

“Hoy estamos empoderando a millones de padres y trabajadores de Virginia con la seguridad, dignidad y tranquilidad que merecen”, afirmó la mandataria en el comunicado oficial. También subrayó que ninguna persona debería verse obligada a elegir entre cuidar a un recién nacido y poder pagar las cuentas mensuales.

Spanberger remarcó que la legislación beneficiará a los empleados y también a las pequeñas y medianas compañías que hasta ahora tenían dificultades para ofrecer este tipo de beneficios laborales.

Según explicó, el programa permitirá que más empresas puedan competir por talento y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. La gobernadora también agradeció el trabajo legislativo realizado durante años para concretar la iniciativa, especialmente el de la senadora Jennifer Boysko y la delegada Briana Sewell, quienes impulsaron la normativa.

Monica Jackson celebró que el programa público permitirá a los pequeños negocios competir por talento calificado Instagram/@abigailspanberger

El impacto esperado de la nueva medida en las pequeñas empresas

Otra de las voces presentes en el acto fue la de Monica Jackson, propietaria de Jackson Child Care. La empresaria sostuvo que las pequeñas compañías suelen enfrentar más dificultades para ofrecer beneficios laborales competitivos.

Jackson afirmó que no había podido implementar una licencia familiar paga en su negocio pese a considerar que ayudaría a atraer y retener empleados calificados. Según explicó, un programa público permitirá equilibrar las condiciones para las pequeñas empresas y contribuirá a que su operación sea sostenible.

También remarcó la importancia del cuidado infantil dentro de la economía y sostuvo que cuando las familias tienen acceso a licencias pagas durante momentos críticos, los niños pueden recuperarse en sus hogares y los programas de cuidado infantil mantienen ambientes más saludables.