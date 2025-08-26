EE.UU. destacó la decisión de la Argentina sobre el Cartel de los Soles y se refirió a “construir una coalición internacional”

WASHINGTON.- En el marco de una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump, transmitida en vivo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacó la decisión del gobierno argentino de declarar al Cartel de los Soles venezolano como organización terrorista, al resaltar la “increíble cooperación internacional” que ha recibido Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.

“Incluso en política exterior, todo lo que hicimos fue para ser proestadounidenses y tiene que hacer que Estados Unidos sea más fuerte, más seguro y más próspero [...] Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los carteles organizados que están inyectando veneno mortal en nuestras ciudades. Y eso es un esfuerzo de equipo”, dijo Rubio a Trump en su comparecencia, y luego destacó el apoyo de distintos gobierno latinoamericano.

El secretario de Estado Marco Rubio. Mark Schiefelbein - AP

“Y, por cierto, estamos recibiendo una increíble cooperación internacional. Solo la semana pasada, Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago; hoy, la Argentina. Todos se unen a nosotros para ayudar a avanzar en esto. Vamos a detener la entrada de drogas, y estamos teniendo incautaciones récord. Pero otra cosa es construir una coalición internacional contra este flagelo en el escenario internacional“, añadió el secretario de Estado, en clara referencia a la medida de la administración de Javier Mileo de declara al Cartel de los Soles como organización terrorista e incorporarlo al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El Cartel de los Soles es una organización criminal vinculada al presidente Nicolás Maduro y sectores del chavismo en Venezuela. La Casa Blanca sostiene que el cartel funciona como parte del Estado venezolano, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al cartel como “entidad de terroristas globales especialmente designados”.

Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal.



Maduro y su séquito son narcoterroristas.



Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales.



Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 26, 2025

“El Cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Maduro y otros altos cargos del régimen, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa”, señaló el Departamento de Estado norteamericano el mes pasado.

Informes de la DEA y del Departamento del Tesoro sostienen que el grupo se consolidó a partir de la década del 2000 como un entramado dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, dedicado no solo al narcotráfico, sino también al contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales.

La decisión del Gobierno, coordinada entre Cancillería y los ministerios de Seguridad y Justicia, se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

“Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, escribió en X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En los últimos años, el Cartel de los Soles se convirtió en un eje del enfrentamiento entre el régimen de Maduro y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca acusaron al propio líder venezolano y a miembros de su cúpula militar de utilizar esta estructura como fuente de financiamiento y como herramienta de control político. Maduro rechazó esas acusaciones y las consideró parte de una campaña para aislar a su gobierno.

La tensión se intensificó el mes pasado cuando la administración Trump declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista. Además, incrementó además su presencia militar en el Caribe con el envío de destructores Aegis, un grupo anfibio y unos cuatro mil marines.

Además, este mes, el gobierno de Trump aumentó de 25 millones a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro.