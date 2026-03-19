EE.UU. detecta drones sobre la base donde viven Rubio y Hegseth, según The Washington Post

WASHINGTON.– Funcionarios de Estados Unidos detectaron drones no identificados sobre una base del Ejército en Washington donde viven el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó el miércoles The Washington Post, citando a tres personas informadas sobre la situación.

Los funcionarios no han determinado aún de dónde provenían los drones, señaló el informe, citando a dos de esas fuentes.

Fort Lesley J. McNair. Fuente: X

Múltiples drones fueron detectados sobre Fort Lesley J. McNair en una misma noche de los últimos 10 días, según señaló uno de los funcionarios, lo que suscita una reunión en la Casa Blanca para discutir cómo responder y llevó a considerar la reubicación de Rubio y Hegseth. Sin embargo, los secretarios no han sido trasladados, añadió el informe, citando a un alto funcionario del gobierno norteamericano.

El medio señaló que el Ejército de Estados Unidos estaba monitoreando posibles amenazas con mayor atención debido al elevado nivel de alerta por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pete Hegseth y Marco Rubio llegan a Joint Base Elmendorf-Richardson, el 15 de agosto de 2025, en Anchorage, Alaska ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los avistamientos de drones en Washington se producen en simultáneo con una alerta de seguridad global que Estados Unidos emitió para sus sedes diplomáticas en el extranjero y el refuerzo de las medidas de seguridad en varias bases dentro del país debido a amenazas.

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, se negó a hablar sobre los drones con The Washington Post.

“El departamento no puede comentar sobre los movimientos del secretario (Hegseth) por razones de seguridad, y reportar sobre esos movimientos es sumamente irresponsable”, declaró al diario.

Estados Unidos en alerta

Esta semana, Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst y MacDill Air Force Base elevaron su nivel de protección de fuerza a Charlie, una designación que implica que el comandante cuenta con inteligencia que indica que un ataque o peligro es posible. El único nivel de alerta superior, Delta, se utiliza cuando un ataque ha ocurrido o se considera inminente.

En dos ocasiones, los funcionarios pusieron instalaciones bajo confinamiento en la MacDill Air Force Base, sede del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses contra el régimen islámico.

Pete Hegseth habla mientras Rubio y Trump escuchan durante la Cumbre “Escudo de las Américas”, el 7 de marzo de 2026, en Doral, Florida ap - AP

El FBI investiga actualmente un paquete sospechoso que mantuvo cerrado durante horas el centro de visitantes de la base el lunes, y el miércoles un incidente de seguridad no especificado obligó a la base a permanecer durante horas bajo una orden de confinamiento, según informó en un comunicado.

El martes, el Departamento de Estado norteamericano ordenó a todas las sedes diplomáticas de Estados Unidos en el mundo realizar “de inmediato” evaluaciones de seguridad, citando “la situación en curso y en desarrollo en Medio Oriente y el potencial de efectos colaterales”, según un comunicado revisado por The Washington Post.

Fort McNair alberga la Universidad Nacional de Defensa y a algunos de los oficiales militares de más alto rango del Pentágono. La base no ha alojado tradicionalmente a líderes políticos, pero un número creciente de funcionarios del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional saliente, Kristi Noem, se han mudado a bases de la zona alegando preocupaciones de seguridad.

Trump junto a Marco Rubio y Pete Hegseth durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington, el 29 de enero de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

McNair está convenientemente ubicada cerca de Capitol Hill y de la Casa Blanca. Sin embargo, no cuenta con el mismo perímetro de seguridad que otras bases en la región de la capital.

Amenazas similares con drones surgieron en los últimos años en torno a Trump y otros altos funcionarios, mientras líderes iraníes buscaban venganza por el ataque estadounidense que mató al general iraní Qassem Soleimani en 2020, según funcionarios de los gobiernos de Trump y Joe Biden.

Marco Rubio y Pete Hegseth observan durante una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 22 de octubre de 2025 JIM WATSON - AFP

Durante la campaña presidencial de 2024, el equipo del Servicio Secreto de Estados Unidos encargado de proteger a Trump se encontró repetidamente con drones no identificados, incluso durante una conferencia de prensa en Los Angeles y en un recorrido en caravana por zonas rurales del oeste de Pennsylvania. Ese septiembre, funcionarios informaron a Trump que Irán quería matarlo y que tenía múltiples equipos de asesinato en el país; aunque no había pruebas que vincularan a la república islámica con los intentos de asesinato de ese año, no podían descartar una conexión.

Las amenazas iraníes contra el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, a quienes Teherán responsabilizaba por el ataque contra Soleimani, llevaron a al gobierno de Biden a extender su protección de seguridad gubernamental. Trump retiró esa protección en 2025.

Agencia Reuters y diario The Washington Post